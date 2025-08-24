ASUS ROG a marqué la Gamescom 2025 avec la RTX 5090 Matrix, ses nouveaux moniteurs Tandem OLED, une manette Xbox haut de gamme et même un fauteuil gaming pensé pour le confort et le style. On y était !

Nous étions présents à Cologne pour la conférence ASUS Republic of Gamers lors de la Gamescom 2025. Le constructeur taïwanais n’a pas fait les choses à moitié : nouvelle carte graphique en édition anniversaire, moniteurs OLED de nouvelle génération, manettes pensées pour les joueurs exigeants, sans oublier une ribambelle de produits dérivés et de collaborations. Voici ce qu’il fallait retenir de cet événement baptisé Unlock the ROG Lab.

Une carte graphique pour célébrer 30 ans d’innovation d'ASUS

La pièce maîtresse de la conférence ASUS, c’était bien sûr la ROG Matrix GeForce RTX 5090 Édition limitée 30e anniversaire. Un monstre de puissance pensé autant pour les joueurs que pour les passionnés d’overclocking.

Équipée du dernier GPU NVIDIA Blackwell, cette carte pousse les limites grâce à un système de refroidissement inédit : une chambre à vapeur entièrement en cuivre, du métal liquide comme interface thermique et pas moins de quatre ventilateurs pour maintenir des températures stables.

Mais le chiffre qui impressionne le plus reste sa capacité à monter jusqu’à 800 watts de puissance lorsqu’elle est branchée simultanément via le nouveau connecteur GC-HPWR et un câble 12V-2x6. Un niveau inédit qui ouvre des perspectives d’overclocking extrême, notamment avec des fonctionnalités comme le Memory Defroster, déjà apprécié des pros pour leurs records sous azote liquide.

Visuellement, ASUS rend hommage à ses modèles iconiques. On retrouve des clins d’œil aux anciennes cartes Matrix, comme le panneau lumineux « miroir infini » revisité. Que ce soit en montage horizontal ou vertical, cette RTX 5090 est pensée pour impressionner dans un boîtier. Elle est tout simplement... GIGANTESQUE. Enfin, cette édition limitée s’accompagne d’une opération spéciale Cheers to 30 Years, qui permet aux fans de tenter leur chance pour en remporter un exemplaire. Autant dire que la demande s’annonce féroce.

Les moniteurs Tandem OLED, plus lumineux, plus endurants

Autre temps fort de la présentation ASUS : les moniteurs ROG Swift OLED PG27AQWP-W et Strix OLED XG27AQWMG. Ils inaugurent la nouvelle technologie Tandem OLED, qui améliore de façon significative les performances des dalles. On parle d’une luminosité maximale en hausse de 15 %, d’un spectre de couleurs plus large de 25 % et d’une durée de vie prolongée de 60 % par rapport aux générations précédentes. Visiblement, c'est le jour et la nuit. Sans mauvais jeu de mot.

Le modèle Swift PG27AQWP-W se distingue avec son taux de rafraîchissement record de 540 Hz, une première sur l’OLED, ainsi qu’un double mode (QHD@540Hz ou HD@720Hz). Parfait pour les compétiteurs qui cherchent fluidité et réactivité.

De son côté, le ASUS Strix XG27AQWMG vise un équilibre entre performance et polyvalence, avec un taux de 280 Hz et un nouveau pied compact 30 % plus petit. Les deux écrans profitent du revêtement TrueBlack Glossy, qui améliore les contrastes et la netteté, ainsi que du capteur Neo Proximity, capable d’éteindre l’écran quand l’utilisateur s’éloigne pour prévenir le burn-in. Un troisième modèle, le Strix XG27AQDMG Gen 2, vient compléter l’offre avec un taux de 240 Hz et le même soin apporté au rendu HDR et à la longévité de la dalle. Avec ces nouveautés, ROG confirme son statut sur le marché des moniteurs gaming OLED.

Une nouvelle manette ASUS pensée pour Xbox et PC

ASUS ne s’est pas arrêté au PC fixe. Le constructeur a aussi présenté la ROG Raikiri II Xbox Wireless, une manette multiplateforme qui mise sur la personnalisation et la réactivité. Compatible Xbox, PC et ROG Ally, elle se connecte en tri-mode (USB-C, 2,4 GHz, Bluetooth) et affiche un polling rate de 1000 Hz, garantissant une latence minimale. Les sticks TMR anti-drift promettent une précision durable, tandis que les gâchettes à double mode permettent de passer d’une course courte type micro-switch à une course longue plus progressive.

Ajoutez à cela quatre boutons arrière programmables, une housse de transport qui recharge la manette, et vous obtenez une proposition qui lorgne clairement du côté des joueurs compétitifs. ASUS cherche visiblement à se placer en alternative haut de gamme face aux manettes Xbox Elite ou SCUF.

Fauteuil, routeur et compagie

Le plus surprenant est sans doute le ROG Courser, un fauteuil gaming haut de gamme pensé pour conjuguer confort et design. Son système Dynamic Synchronized Recline ajuste automatiquement l’inclinaison de l’assise et du dossier pour accompagner les mouvements du joueur, réduisant la fatigue lors des longues sessions. On retrouve aussi un soutien lombaire réglable, un coussin dorsal en TPU pressé à froid, des accoudoirs 4D pivotants à 360° et un appui-tête magnétique amovible. L’assise large de 57 cm permet d’accueillir toutes les morphologies, et ASUS n’a pas oublié la petite touche esthétique : un éclairage RGB dissimulé qui donne un cachet unique au setup, sans tomber dans l’excès.

Autre nouveauté, le ROG Strix GS-BE7200, un routeur gaming WiFi 7 compact et élégant. Capable de délivrer jusqu’à 7 200 Mbps, il embarque la technologie Multi-Link Operation pour limiter la latence et améliorer la stabilité, même avec plusieurs appareils connectés. Son design blanc épuré, avec un panneau semi-transparent laissant apparaître des motifs ROG, en fait un objet aussi stylé que performant.

Une collection Hatsune Miku

ASUS poursuit également sa collaboration avec la star virtuelle Hatsune Miku. La gamme présentée à Cologne va bien au-delà de simples accessoires : on parle d’un véritable écosystème avec carte mère, carte graphique, boîtier PC, alimentation, moniteur et même textiles exclusifs. L’idée est claire : permettre aux fans de créer une configuration complète qui mêle puissance et esthétique pop-culture.

Enfin, ASUS a dévoilé le ROG NUC 2025, un mini-PC compact mais redoutable. Sous son format réduit, il embarque un processeur Intel Core Ultra 9 (série 2) et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080 pour laptop. De quoi en faire une machine taillée pour le jeu en 4K, le rendu 3D ou la création de contenu, avec en prime un système de refroidissement à trois ventilateurs et la possibilité de gérer jusqu’à cinq écrans 4K en simultané.