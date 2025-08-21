Cette année, lors de la Gamescom 2025, et pour fêter son anniversaire, ASUS a frappé très fort avec une belle conférence et de nombreux nouveaux produits prévus pour les mois à venir.

Présent à Cologne pour la Gamescom 2025, Gameblog a pu assister à l’événement « Unlock the ROG Lab » organisé par ASUS Republic of Gamers. Une conférence placée sous le signe de l’innovation et de la célébration, puisque la marque taïwanaise fête cette année les 30 ans de ses cartes graphiques. Et pour marquer le coup, ROG a dégainé une édition limitée de sa Matrix GeForce RTX 5090.

Une carte graphique d’exception pour la conférence ASUS

Impossible de passer à côté : la star du show, c’était bien cette RTX 5090 Matrix, pensée comme un véritable objet collector. Équipée de l’architecture NVIDIA Blackwell, elle promet un bond technologique impressionnant, aussi bien pour les joueurs que pour les créateurs. Avec le DLSS 4 et des performances dopées à l’IA, ASUS et NVIDIA affichent clairement leurs ambitions : repousser encore une fois les limites du rendu graphique.

La carte bénéficie aussi d’un travail soigné sur le refroidissement, avec une chambre à vapeur en cuivre, du métal liquide et quatre ventilateurs pour maintenir la bête au frais. En clair, une vitrine technologique qui illustre trois décennies d’expertise.

Un écosystème en pleine expansion

Mais l’événement ASUS ne s’arrêtait pas à la carte graphique. Sur place, ASUS a dévoilé une avalanche de nouveautés. Les nouveaux moniteurs OLED Tandem ont particulièrement retenu l’attention. Plus lumineux, plus durables et toujours plus rapides, ils confirment la domination de ROG sur le marché des écrans gaming. Le modèle phare, le ROG Swift OLED PG27AQWP-W, monte jusqu’à 540 Hz, un record en la matière.

Autre présence marquante : le ROG NUC 2025, annoncé plus tôt dans l'année, un mini-PC compact équipé d’un GPU RTX 5080 portable et capable de gérer jusqu’à cinq écrans 4K. Une solution puissante pour ceux qui veulent un PC de jeu discret mais redoutablement efficace.

ROG a également présenté une nouvelle manette sans fil Raikiri II, un fauteuil gaming Courser, un routeur WiFi 7 et de nombreux périphériques. Sans oublier une collection complète en collaboration avec la star virtuelle Hatsune Miku, allant de la carte mère au boîtier PC, dans un style bleu-vert et rose qui ne passait pas inaperçu sur le salon.

Une célébration réussie

Au-delà des annonces produits, cette conférence avait un parfum particulier. Entre les témoignages des responsables d’ASUS et ceux de NVIDIA, l’accent était mis sur la longévité du partenariat et la volonté de continuer à innover. En sortant du « ROG Lab », une chose est sûre : ASUS n’a pas fait les choses à moitié pour son 30e anniversaire. Avec sa RTX 5090 collector et tout un écosystème pensé pour le futur, la marque a rappelé qu’elle restait une référence incontournable dans l’univers gaming.