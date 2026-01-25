Ce tout nouveau jeu déjà disponible va rappeler gros souvenirs aux fans d'Animal Crossing qui ont découvert la licence à l'ère de la Nintendo DS. On vous en parle.

Ce mois de janvier 2026 est marqué par le retour d'Animal Crossing New Horizons sur le devant de la scène vidéoludique. Même si le jeu est considéré par beaucoup comme le meilleur de la franchise, une partie des plus anciens fans regrettent la disparition de certaines fonctionnalités. Il n'était peut-être pas le plus beau, ni le plus complet, mais Wild World avait pour lui des atouts qui rendent nostalgiques. C'est pourquoi les joueuses et joueurs de la première heure vont craquer pour ce nouveau jeu.

Un jeu qui rappellera de beaux souvenirs aux fans d'Animal Crossing Wild World

La licence Animal Crossing est aujourd'hui l'une des plus populaires de Nintendo. La firme de Kyoto le doit en grande partie à New Horizons, l'épisode qui a créé un véritable phénomène en 2020. Mais malgré toutes les possibilités qu'il offre, il n'a pas ravivé certaines fonctionnalités très appréciées des anciens opus. Parmi elles, on pensera notamment aux constellations que nous pouvions tracer nous-mêmes dans le ciel depuis l'observatoire du musée dans AC Wild World.

Plus de 20 ans après, cette fonctionnalité d'Animal Crossing Wild World manque à de nombreux fans qui aimeraient bien retrouver une expérience similaire. Tant pis, même si nous pouvons ramasser les fragments d'étoile tombés sur la plage dans New Horizons, il faudra se tourner vers un autre jeu pour dessiner à nouveau parmi les astres. Car ce jeu existe bien et il s'appelle Astronook.

Sorti le 19 janvier 2026 sur PC, Astronook vous propose de tracer vos propres constellations dans le ciel nocturne étoilé. Proche d'Animal Crossing Wild World dans ses mécaniques, il vous donne tout de même plus de liberté. De plus, pensé comme un jeu casu d'astronomie, il vous permet d'explorer la galaxie à la recherche de planètes et autres objets cosmiques. Vous pourrez même regrouper vos trouvailles dans un journal, vous donnant un véritable objectif de complétion.

Faisant d'un simple mode d'Animal Crossing un jeu à part entière, Astronook devrait plaire aux amateurs d'expériences cozy. Disponible sur Steam, vous pouvez l'essayer grâce à sa démo gratuite. Qui plus est, il profite d'une petite remise de 20 % jusqu'au 26 janvier 2026, passant temporairement de 8,51 € à 6,80 €.