Deux ans après sa sortie sur PS5, Astro Bot tente de se rendre jouable sur PC, et ce, de manière non-officielle. Ce projet de fan prend de l'ampleur après l'annonce de Sony d'arrêter les jeux en physique.

En 2024, Sony imposait véritablement le robot bleu et blanc comme sa nouvelle mascotte avec le jeu Astro Bot, sorti en exclusivité sur PS5. Outre l'aspect mignon du personnage qui a conquis le cœur du public, le studio a su faire souffler un vent de fraîcheur sur le genre de la plateforme 3D. Le titre a même été élu « Jeu de l'année » aux Game Awards cette année-là. Mais aujourd'hui, ce sont les joueurs PC qui s'y intéressent avec un projet d'émulation ambitieux.

Astro Bot bientôt jouable sur PC grâce à SharpEmu ?

C'est sur Discord que la nouvelle s'est répandue. Un internaute baptisé RSantila affirme avoir réussi à lancer Astro Bot sur son PC via SharpEmu, un émulateur PS5 open source qui fonctionne de façon assez hasardeuse. Et de fait, on ne peut pas encore vraiment dire que l'exclusivité développée par Team Asobi fonctionne sur la nouvelle plateforme.

Puisque SharpEmu reste à un stade de développement encore précoce, on ne peut pas dire qu'il soit opérationnel. L'émulateur parvient en effet gérer certains fonctions de la PS5, mais guère plus. C'est pourquoi l'internaute en question a seulement réussi à démarrer Astro Bot sous Windows. Comme l'indique la page GitHub du projet, le jeu plante systématiquement au lancement. Pour autant, cette initiative fait beaucoup de bruit aujourd'hui.

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Pourquoi l'émulation PC du GOTY 2024 retient autant l'attention ?

L'émulation a toujours un intérêt sur le plan technique pour toutes celles et ceux qui aiment comprendre comment fonctionnent les jeux vidéo et relever des défis. Mais dans le cas d'Astro Bot, cela soulève d'autres questions en lien avec la récente polémique autour de Sony.

Le fait de pouvoir lancer Astro Bot sur PC fait réagir quand on sait que l'écosystème PlayStation va abandonner la production de jeux en physique à compter de 2028. Certains voient dans SharpEmu, et l'émulation en général, une manière de préserver les jeux vidéo sur le long terme. Cela dit, non seulement le cas d'Astro Bot montre que cela n'est pas si simple de procéder à un portage soi-même, mais nous devons aussi rappeler quand dans la grande majorité des cas, il s'agit d'une pratique illégale qui contrevient à la législation sur les droits quant à la propriété intellectuelle.