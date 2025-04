Assassin’s Creed Shadows est bel et bien disponible, et le jeu d’Ubisoft enchaîne les mises à jour. Pourtant, une grande absence commence à inquiéter les joueurs. Explications.

Assassin’s Creed Shadows a beau être un succès depuis sa sortie, une question revient sans cesse sur les réseaux et les forums : où est passé le fameux mode coopératif ? Des rumeurs en parlaient bien avant le lancement du jeu. Mais depuis, plus rien. Et forcément, la communauté commence à s’impatienter.

Un mode “LEAGUE” qui fait fantasmer sur Asssasin’s Creed Shadows

À l’automne dernier, des fuites évoquaient un mode multijoueur baptisé LEAGUE sur Asssasin’s Creed Shadows. Un mode coop inspiré de ce qu’avait proposé Ghost of Tsushima: Legends. En clair, un contenu totalement à part, avec des missions rejouables, des mécaniques de rogue-like, et la possibilité de jouer à deux.

Sur le papier, l’idée a de quoi séduire : un joueur incarne Naoe, spécialiste de l’infiltration, pendant que l’autre joue Yasuke, plus brutal mais redoutable en combat. De quoi créer une vraie synergie entre deux styles bien distincts. Et surtout, une nouvelle façon de prolonger l’aventure Shadows.

Toujours aucune trace

Mais voilà, un mois après la sortie du jeu Asssasin’s Creed Shadows, ce mode coop n’est toujours pas là. Aucun indice, aucune annonce officielle, et encore moins de date. Sur Reddit, les fils de discussion à ce sujet s’enchaînent. Certains continuent d’espérer une révélation surprise. D’autres pensent que le projet a été mis de côté, voire annulé.

Les joueurs partagent leurs idées. Certains imaginent un mode coop en monde semi-ouvert, d’autres rêvent d’un système de missions aléatoires, avec loot et montée en puissance. En bref, la créativité ne manque pas. Mais l’attente, elle, se fait longue.

De son côté, Ubisoft n’a ni confirmé, ni démenti l’existence de ce mode sur Asssasin’s Creed Shadows. L’éditeur semble concentré sur les patchs correctifs et les mises à jour du jeu principal. Mais l’envie de coop, elle, ne faiblit pas. Et ce n’est pas étonnant. La série Assassin’s Creed a toujours flirté avec le multijoueur, sans jamais vraiment trouver le bon équilibre. Shadows pourrait bien être l’épisode parfait pour franchir ce cap, surtout avec ses deux protagonistes aussi complémentaires.

