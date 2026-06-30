A défaut de multiplier les voitures gratuites comme la concurrence à chaque mise à jour, Assetto Corsa Rally continue d’améliorer l’essentiel. Disponible en accès anticipé depuis novembre 2025, le jeu de 505 Games a déployé sa mise à jour 0.5, la plus importante depuis son lancement.

Assetto Corsa Rally passe en version 0.5

Celle-ci ajoute notamment deux spéciales mythiques du Rallye de Grèce, une refonte profonde de la physique et surtout, les premières ébauches du multijoueur d’Assetto Corsa Rally. Le nouveau contenu, déployé gratuitement, emmènera ainsi les pilotes en herbe sur les routes cassantes de l’Acropole avec les spéciales de Loutraki et Elatia. Deux tracés poussiéreux représentant à eux deux près de 22 kilomètres de routes et plus de 500 mètres de dénivelé. Mais la principale nouveauté de la mise à jour 0.5 d’Assetto Corsa Rally reste l’arrivée du multijoueur. Cette première étape permet ainsi de créer, ou de rejoindre, des salons publics et privés, réunissant jusqu’à 16 joueurs sur une seule spéciale. L’essentiel est déjà là, notamment les conditions météorologiques, des restrictions sur les voitures, ou la possibilité d’assister à une course en direct en tant que spectateur. Le multi d’Assetto Corsa Rally se lance également avec une rotation d’événements renouvelée chaque semaine.

Le cœur de la mise à jour 0.5 d’Assetto Corsa Rally se trouve cependant sous le capot. La physique a ainsi fait l’objet d’une refonte plus imposante que les nouveaux tracés, avec un nouveau modèle de pneus, une gestion des transferts de charge revue ou encore une reconnaissance affinée des différentes surfaces, unique pour chaque piste. Cela devrait notamment se ressentir sur le terrain où les sensations au volant et le comportement des voitures devraient changer en fonction de ces nouveaux changements. Pour célébrer le lancement de la version 0.5 d’Assetto Corsa Rally, 505 Games propose jusqu’au 9 juillet une remise de 20% sur Steam faisant baisser son prix à 23,99€ au lieu de 29,99€.

Source : 505 Games