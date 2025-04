Petit à petit, Assetto Corsa EVO prend forme. Après un lancement en accès anticipé un peu compliqué, le célèbre jeu de simulation de KUNOS Simulazioni commence à rassurer sa communauté. Dans une nouvelle vidéo, le studio italien a dévoilé ses plans pour les prochaines mises à jour. Et il y a de quoi faire plaisir aux fans de course.

Un mode Carrière pour donner du sens à chaque course de Assetto Corsa

C’était l’un des manques les plus critiqués au lancement. Le mode Carrière va enfin débarquer dans Assetto Corsa EVO. L’idée est simple : proposer une vraie progression, avec une économie en jeu, des objectifs à atteindre et des leçons inspirées de la Driving Academy. Bonne nouvelle : il sera possible d’y jouer sans connexion internet. Les joueurs solo pourront donc profiter pleinement du jeu sans être dépendants des serveurs en ligne.

Autre ajout attendu : le mode Libre de Assetto Corsa (ou Open Mode). Il permettra de prendre la piste sans aucune contrainte. Pas besoin d’être connecté, pas d’objectifs imposés, juste le plaisir de piloter où on veut, quand on veut.; Parfait pour ceux qui veulent simplement enchaîner les tours sans se prendre la tête.

Le multijoueur arrive cet été

Le studio a aussi confirmé l’arrivée du multijoueur cet été sur Assetto Corsa. Mieux encore, KUNOS promet un netcode totalement repensé pour garantir des courses en ligne plus stables et plus compétitives. Le mode est déjà en phase de test en interne. On peut donc s’attendre à un lancement dans les mois qui viennent.

C’est une excellente surprise. Les outils de modding arriveront bien plus tôt que prévu. Au lieu d’attendre la sortie définitive du jeu, les joueurs pourront créer et partager leurs propres contenus dès la phase d’accès anticipé. Une excellente nouvelle pour la communauté, toujours très active sur les jeux de simulation.

Enfin, KUNOS a confirmé que de nouvelles voitures très demandées arriveront bientôt sur Assetto Corsa EVO. Notamment des monoplaces, très attendues par les puristes. Des événements spéciaux, des options de personnalisation supplémentaires et des améliorations techniques (VR, IA, multi-écrans) sont également au programme.