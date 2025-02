Pour l'heure en early access uniquement sur PC depuis un peu plus d'un mois, Assetto Corsa EVO accueille une grosse mise à jour avec du joli contenu gratuit en prime.

Si l'early access d'Assetto Corsa EVO ne soulève pas encore totalement les foules, avec 72% d'évaluations positives sur Steam, le studio italien Kunos Simulazioni ne se démonte pas. Un mois après sa sortie, voici donc venir une mise à jour apportant de nombreux recalibrages, ainsi que du nouveau contenu gratuit. Cela s'inscrit dans une plus large roadmap pour une sortie en version 1.0 plus tard dans l'année.

Assetto Corsa EVO passe la seconde pour son early access

L'entrée sur le circuit de l'early access par Assetto Corsa EVO n'a peut-être pas fait rugir les moteurs comme escompté, mais cette nouvelle grosse mise à jour pourrait représenter de premières réparations salutaires en ce sens. Cette version précoce du titre de Kunos Simulazioni passe ainsi en version 0.1.6, et en profite avant tout pour densifier son contenu via des ajouts gratuits, comme suit :

Lancia Delta HF Integrale « Evoluzione 2 » : une nouvelle voiture qui plaira aux nostalgiques

: une nouvelle voiture qui plaira aux nostalgiques Lamborghini Huracán STO : un superbe nouveau bolide qui plaira aux amateurs de vitesse

: un superbe nouveau bolide qui plaira aux amateurs de vitesse Fuji Speedway : un circuit emblématique qui fait son entrée dans la licence pour la première fois de son histoire

: un circuit emblématique qui fait son entrée dans la licence pour la première fois de son histoire De nouveaux événements spéciaux

Qui dit mise à jour pour Assetto Corsa EVO dit aussi naturellement une longue liste d'ajustements et correctifs. On peut par exemple relever de nombreuses améliorations au niveau notamment des graphismes, de l'optimisation, des performances, de l'interface ou encore de l'intelligence artificielle. Vous retrouverez tous les détails de cette nouvelle mise à jour majeure via la page Steam du jeu, citée en source ci-dessous.

Le studio italien va bien sûr continuer à peaufiner son jeu d'ici à sa sortie en version 1.0, avec de nombreuses mises à jour. On sait par exemple que la prochaine viendra ajouter cinq nouvelles voitures, le circuit Americas, le mode « course personnalisée du weekend », d'autres nouveaux événements spéciaux, des outils pour regarder ses précédentes parties, ainsi qu'un support amélioré de la VR. S'agissant du monde ouvert, il arrivera de son côté sur Assetto Corsa EVO dans le courant de cet été.

