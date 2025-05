Devenue une référence de la simulation automobile en l’espace de deux épisodes seulement, la licence Assetto Corsa a fait son grand retour en ce début d’année 2025. Le 16 janvier dernier, Kunos Simulazioni lançait en effet le troisième épisode de sa franchise, Assetto Corsa EVO, en accès anticipé sur Steam. Et qui dit accès anticipé dit évidemment nouveaux contenus à venir. Des contenus qui ont justement été teasés dans un nouveau trailer à l’occasion de la Gamescom Latam au Brésil.

Assetto Corsa EVO dévoile ses futurs contenus

Bardé de nouvelles séquences de gameplay, celui-ci fait vrombir les moteurs pour mettre en avant une multitude de véhicules à venir dans les prochaines mises à jour. Et sans surprise, c’est assurément la présence d’une magnifique McMurtry Spéirling qui a surtout fait réagir les fans. Mais ce trailer a également bien d’autres choses sous le capot. Nouveaux circuits, images du monde ouvert et même véhicule de F1 sont eux aussi de la partie. De quoi donner furieusement envie de renfiler les gants pour retourner brûler de la gomme sur l’asphalte.

Le salon brésilien fut par ailleurs l’occasion pour le studio de remercier les fans. « Assetto Corsa EVO a surpassé nos attentes les plus folles grâce à votre soutien indéfectible et à la passion dont vous avez fait preuve » peut-on notamment lire sous le trailer. Car en dépit des bugs et des problèmes d’optimisation relevés depuis le lancement de l’accès anticipé, il apparaît que ce nouvel opus n’a aucun mal à trouver son public. Et nul doute que cela devrait encore s’améliorer une fois la version finale enfin disponible.

Et pour quand est-elle prévue, justement ? À l’heure où sont écrites ces lignes, l’information n’a toujours pas été révélée par le studio. Toutefois, si l’on se fie aux informations partagées sur Steam, celle-ci devrait possiblement sortir avant la fin de l’année. Le temps pour Kunos Simulazioni de préparer de nouveaux contenus, de recueillir l’avis de sa communauté, et enfin de peaufiner sa copie pour proposer l’expérience la plus aboutie possible.