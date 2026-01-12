Il va y avoir du nouveau pour Assetto Corsa EVO, c'est dit. Le studio planche enfin officiellement sur une fonctionnalité que les fans réclament depuis le début.

Amateurs de jeux de simulation de course, vous n'êtes probablement pas passé à côté d'Assetto Corsa EVO l'année dernière. Énième représentant du genre prenant la suite plus de 10 ans après le premier épisode conçu par Kunos Simulazioni, cette nouvelle mouture a mis un peu de temps à se mettre en piste. Pour autant, le jeu en a encore sous le capot et compte bien le prouver prochainement avec une fonctionnalité très attendue.

Assetto Corsa EVO rattrape enfin son retard

Malheureusement, Assetto Corsa EVO n'a pas tenu toutes ses promesses aux débuts de son early access. Néanmoins, on sait que ce genre de lancement anticipé nécessite souvent une grande flexibilité sur la mise à disposition des fonctionnalités. Dès lors, la récente annonce du studio Kunos Simulazioni devrait faire briller les yeux de celles et ceux qui suivent le jeu depuis son départ.

Assetto Corsa EVO va en effet enfin accueillir le fameux « Eifel Freem Roam » qui donnait tant envie aux joueuses et joueurs. Initialement prévu pour la 4ᵉ vague de nouveautés de l'early access, le studio avait finalement dû repousser cette fonctionnalité. Mais cette année, ce sera la bonne. Attendu juste avant l'arrivée de la version 1.0 du jeu, ce futur mode promet une plongée immersive dans la région qui entoure le Nürburgring, en Allemagne.

Le teaser trailer dévoilé par les équipe donne un premier aperçu de ce que réservera cette nouvelle fonctionnalité. Au programme : des routes de campagne, des forêts foisonnantes habitée par une faune sauvage, mais aussi de sacrés dénivelés et un « bitume légendaire ». Voilà qui promet une belle en matière pour ce qui devrait, à terme, prendre la forme d'un monde ouvert gigantesque. Si la date de l'Eifel Freem Roam de déploiement n'a pas encore été communiquée, le studio promet que cela arrivera en 2026 dans Assetto Corsa EVO.