Les futurs jeux de la série Assassin's Creed vont varier en longueur et ne vont donc plus suivre le modèle RPG à base de centaine d'heures de gameplay comme ce fut le cas avec les 3 derniers épisodes. C'est dans une interview pour IGN US que nous avons pu apprendre la nouvelle.

Des jeux Assassin's Creed plus courts à venir... mais pas que !

Ainsi, Le vice-président producteur exécutif d'Assassin's Creed, Marc-Alexis Côté explique :

Il s'agit d'un plus petit projet Assassin's Creed. Cela a été pensé pour célébrer le 15e anniversaire. C'est pourquoi nous utilisons notre moteur Valhalla moderne pour créer un jeu plus petit qui rend hommage à notre jeu original en se concentrant davantage sur la furtivité, le combat rapproché, le parkour et une ville plus dense qui remonte à nos racines dans le Moyen-Orient, avec Bagdad comme pièce maîtresse.

Quant à la durée de vie en elle même, il ajoute :

Vous devriez vous attendre à quelque chose de plus proche de nos jeux originaux (à savoir 15-20 heures).

Visiblement ca ne sera pas le seul épisode à suivre ce modèle puisque Assassin's Creed Infinity, la plate-forme hub qui va gérer la licence va proposer d'autres expériences de ce type.

Je pense que cette approche avec Infinity nous permet également d'avoir différentes expériences avec des tailles différentes.

Tout ne doit pas être un RPG de 150 heures.

Codename Hexe, le deuxième jeu d'Infinity, ne sera par exemple pas un RPG non plus. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fin des gros Assassin’s Creed ambiance RPG puisque l'épisode au Japon Féodal est prévu pour se dérouler dans un vaste monde ouvert.

Pour mémoire, le jeu Mirage sera disponible en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.