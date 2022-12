Assassin's Creed Valhalla tire sa révérence. Après deux années de suivi se traduisant par le plus gros contenu post-lancement pour un jeu de la licence, le dernier DLC du jeu est arrivé avec une semaine d’avance. Une jolie surprise pour les fans qui en cache cependant d’autres.

La grosse mise à jour d'Assassin's Creed Valhalla arrive en avance

Fin du voyage pour Eivor. Après deux ans de loyaux services, le ou la guerrière viking s’apprête à déposer les armes. Initialement prévue pour le 6 décembre prochain, l'ultime mise à jour majeure d’Assassin's Creed Valhalla est déjà disponible sur l’ensemble des plateformes. Un déploiement en avance d’une semaine qui semble cependant hors de contrôle d’Ubisoft. « En raison d’un imprévu dans l’Animus, la dernière mise à jour de contenu est arrivée en avance à Ravensthorpe », a tweeté le compte officiel du jeu dans la foulée.

Ce n’est cependant pas la seule surprise que le jeu réserve, loin de là. En plus d’ajouter de nouvelles quêtes, équipement et autres, la dernière mise à jour fait un lien avec le prochain épisode de la saga : Assassin's Creed Mirage. Une des nouvelles missions permet en effet de rencontrer Roshan, la mentor de Basim, personnage déjà présent dans le jeu. De quoi permettre de découvrir en avance le tempérament de cette assassin qui aura un rôle majeur dans le prochain opus. Notons que la quête « Histoire Partagée » est gratuite pour l’ensemble des joueurs d'AC Valhalla.

Et ce n’est pas tout, une collaboration surprise a également été annoncée. Dès le 6 décembre, il sera possible d’acheter un pack de personnages sur le thème de Destiny 2. Il comprend plusieurs ensembles d'armures, des épées, une skin d'éclaireur et un skin de monture. A l’inverse, les joueurs de Destiny 2 pourront mettre la main sur un vaisseau sur le thème d'Assassin's Creed. D’autres crossovers pourraient être annoncés prochainement dont un autour de Monster Hunter. Plusieurs fichiers d’Assassin's Creed Valhalla contiennent en effet des tenues et objets autour de la licence de Capcom.