Après s’être imposé comme « l’un des secrets les moins bien gardés de l’histoire », Assassin’s Creed Black Flag Resynced a finalement vu le jour le 9 juillet dernier, offrant l’opportunité à des millions de joueurs de se (re)plonger dans l’un des meilleurs épisodes de la franchise d’Ubisoft. Mais alors que le suivi du titre est officiellement arrivé à son terme, l’éditeur n’entend pas laisser la communauté sans rien. Avant Assassin’s Creed Hexe, l’heure est ainsi venue pour Assassin’s Creed Valhalla de ressortir du placard avec des nouveautés très attendues.

Assassin’s Creed Valhalla accueille une nouvelle mise à jour, quoi de neuf ?

En effet, c’était l’annonce surprise de la semaine dernière : près de six ans jour pour jour après son lancement, le titre d’Ubisoft Montréal va accueillir dès aujourd’hui un nouveau mode de jeu, le fameux « Nouvelle Partie+ », très réclamé par les joueurs depuis des années maintenant. Un beau moyen pour l’éditeur de célébrer son succès, donc, puisque Assassin’s Creed Valhalla a récemment dépassé les 40 millions de joueurs. Et pour l’occasion, les aventures d’Eivor vont donc s’enrichir de plusieurs nouveautés. Parmi elles :

Le mode Nouvelle Partie+

Un mode de progression optionnel dans lequel l’équipement, les runes et les maîtrises contribuent à la puissance globale d’Eivor

L’arrivée de nouveaux succès, de runes inédites, de récompenses supplémentaires et d’un système de planque

L’introduction d’une nouvelle ressource, le mithril, pour améliorer l’équipement Divin et renforcer les runes

L’ajout d’une qualité d’équipement Divin pour l'ensemble des objets

© Ubisoft

De nouveaux correctifs également de la partie

« Que vous souhaitiez revivre la saga d'Eivor, essayer une nouvelle configuration, ou conquérir à nouveau l'Angleterre avec votre équipement préféré, Nouvelle partie+ vous permet de reprendre depuis le début en transférant la majeure partie de votre progression », affirment les créateurs d’Assassin’s Creed Valhalla. Avant de nous révéler, bien sûr, que cette nouvelle mise à jour sera également l’opportunité pour eux d’apporter une nouvelle série de correctifs. Reste maintenant plus qu’à attendre le lancement de la mise à jour pour en apprendre davantage à ce sujet.

Source : Ubisoft