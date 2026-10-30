Après 6 années d'attente, Assassin's Creed Valhalla reçoit de nouveau de l'attention d'Ubisoft avec une mise à jour majeure demandée depuis tout ce temps par la communauté.

Cela fait en effet 6 ans qu'Assassin's Creed Valhalla est sorti et plus de 3 ans qu'il a reçu sa mise à jour dite « finale », à l'époque. Pourtant, contre toute attente, Ubisoft a décidé en même temps que l'annonce de nombreuses nouvelles autour de sa célèbre franchise de revenir de revenir sur cet opus viking à grand succès pour proposer « la mise à jour la plus demandée » par les joueurs, qui ajoute notamment un mode New Game+ au titre, à l'image de son introduction récente dans Black Flag Resynced.

Que va ajouter la nouvelle mise à jour d'Assassin's Creed Valhalla 3 ans après la précédente ?

Trois ans après ce qui devait être sa mise à jour finale, Assassin's Creed Valhalla reçoit finalement à nouveau de l'attention de la part d'Ubisoft en recevant ce que le studio appelle « la mise à jour la plus demandée » sur le titre. Et pour cause, elle va enfin rajouter au titre viking le mode New Game+ tant attendu par de nombreux fans, malgré le fait que terminer le jeu de base demande déjà une bonne centaine d'heures à lui tout seul, sans parler des énormes extensions sorties par la suite.

À noter que le mode New Game+ d'Assassin's Creed Valhalla inclut un système de mise à l'échelle (« scaling » en anglais), ce qui signifie que les niveaux, l'équipement et les ennemis s'adapteront automatiquement au niveau approprié lors du lancement d'une partie en NG+. Ce mode implique bien entendu de reprendre toute l'aventure de zéro, mais en gardant toute la progression, les compétences et l'équipement de son personnage après avoir fini le jeu.

Selon le communiqué de presse officiel, cette nouvelle mise à jour majeure pour Assassin's Creed Valhalla va également inclure :

Un mode de progression optionnel , dans lequel l'équipement, les runes et les maîtrises contribuent à la puissance globale d'Eivor.

, dans lequel l'équipement, les runes et les maîtrises contribuent à la puissance globale d'Eivor. De nouvelles runes, des succès, un système de coffre et des récompenses inédites , dont une tenue de « Maître Assassin » inspirée de celle de Naoe dans Assassin's Creed Shadows.

, dont une tenue de « Maître Assassin » inspirée de celle de Naoe dans Assassin's Creed Shadows. Le mithril, une nouvelle ressource permettant d'améliorer l'équipement de qualité « divine » et de renforcer les runes.

permettant d'améliorer l'équipement de qualité « divine » et de renforcer les runes. La possibilité d'atteindre la qualité « divine » pour tous les objets.

Quand arrivera cette mise à jour tant attendue de Valhalla ?

Si d'aventure vous comptez replonger dans Assassin's Creed Valhalla pour découvrir cette « mise à jour la plus demandée » du jeu, il ne faudra pas attendre bien longtemps, puisqu'elle arrive le 5 novembre 2026 sur toutes les plateformes où le jeu est disponible.

Source : Ubisoft