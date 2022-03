La troisième extension d'Assassin's Creed Valhalla, L'Aube du Ragnarök, est de sortie. En plus de nouveaux lieux ou ennemis, le jeu d'Ubisoft revoit ses mécaniques de gameplay.

Assassin's Creed Valhalla étoffe son univers avec une troisième extension. L'Aube du Ragnarök qui est en ligne depuis peu sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Voici les nouveautés de ce DLC inédit.

L'extension "la plus ambitieuse de l'histoire"

Dans l’extension L’Aube du Ragnarök, développée par Ubisoft Sofia, Eivor devra faire face à son destin sous les traits d’Odin, le dieu nordique de la guerre et de la sagesse. Svartalfheim, le monde des nains, tombe en ruine et Surtr, un géant de feu immortel, profite de ce chaos pour capturer Baldr, le fils bien-aimé d'Odin. Les joueurs devront manier des pouvoirs divins lors d’une quête désespérée, dans un monde ouvert époustouflant.

Eivor rencontrera donc les personnages et foulera les terres de la mythologie nordique pour ce qu'Ubisoft estime être l'extension "la plus ambitieuse de l'histoire de la franchise".

S'il y aura des nouveaux contenus saisonniers gratuits au cours de cette seconde année, le DLC L’Aube du Ragnarök est payant : 39,99€ en achat séparé. Mais cela implique que vous ayez déjà le jeu principal. Dans le cas contraire, une édition complète est proposée.

Se procurer l'extension avant le 9 avril 2022 donne accès au pack Crépuscule :

Ce bonus exclusif comprendra le skin de corbeau Envoyé de Dellingr, le skin de monture Lynx Havardr, le pack d’équipements Crépuscule et la hache danoise Algurnir.

L'Aube du Ragnarök : AC Valhalla revoit sa formule

Pour que les joueurs y trouvent un intérêt, les développeurs ont renforcé les capacités d'Eivor. Désormais, le personnage peut assimiler des pouvoirs ennemis et ainsi acquérir de nouvelles compétences. Se transformer en corbeau, imbiber leurs armes de glace, commettre des assassinats plus impressionnants...

Lors de ce périple Eivor sera confronté(e) à des nouveaux adversaires comme les géants de feu de Muspelheim. Il y aura également un renouvellement en termes d'environnements, d'armes et d'équipements. Et à l'image d'un God of War, L'Aube du Ragnarök comporte des défis de valkyries.