Le français nous avait donné rendez-vous pour dévoiler la suite du programme, et les aventuriers auront de quoi faire : en plus d'annoncer un crossover entre Assassin's Creed Valhalla et l'antique épisode Odyssey dès ce mardi 14 décembre, et un DLC ô combien conséquent pour le mois de mars prochain.

La croisée des fers

La mise à jour 1.4.1 d'Assassin's Creed Valhalla s'accompagne donc d'un épisode, Récits Croisés (ou Crossover Stories chez nos amis d'outre-Manche), "le premier crossover entre deux épisodes de la série". Histoire de ne froisser personne, chacun des deux jeux propose donc une histoire supplémentaire mettant en scène l'une ou l'autre héroïne : Kassandra s'invite donc dans l'Angleterre d'Assassin's Creed Valhalla, et Eivor dans la Grèce Antique d'Odyssey. CQFD.

Histoire de jouer la carte de la synergie, l'épisode Odyssey sera jouable gratuitement sur la boutique d'Ubisoft du 16 au 19 décembre, ce qui laissera peut-être le temps de terminer le premier chapitre de l'histoire, un prérequis indispensable pour débloquer l'histoire supplémentaire aux côtés d'Eivor.

Divines 35 heures

Mais le meilleur est encore à venir, puisqu'Ubisoft annonce aussi (et surtout) l'arrive du DLC L'Aube du Ragnarök pour le 10 mars 2022, une extension relativement dantesque, quand bien même l'aventure principale offrait un contenu tout aussi conséquent.

Par une pirouette scénaristique, et quelques gorgées d'une enivrante potion, Eivor se rêvera sous les traits d'Odin, afin de parcourir un tout nouveau royaume pour secourir Baldr, son divin rejeton. L'évolution n'est finalement pas surprenante pour les joueurs ayant bouclé la campagne d'Assassin's Creed Valhalla, d'autant plus qu'Ubisoft avait déjà lorgné sur le divin via les DLC des épisodes Origins et Odyssey. Pour repousser l'invasion du royaume de Svartalfheim, Odin usera de ses nouveaux pouvoirs :

Absorbez de nouvelles aptitudes sur vos victimes et utilisez-les pour éliminer tous ceux qui se dressent devant vous. Métamorphosez-vous en corbeau pour des assassinats spectaculaires ou ramenez à la vie des ennemis vaincus pour qu'ils se battent à vos côtés. Transformez votre peau en magma pour vous protéger, instillez de la glace dans votre arme pour porter des coups dévastateurs et bien plus encore.

Confié à Ubisoft Sofia, L'Aube du Ragnarök devrait prolonger l'expérience Assassin's Creed Valhalla pendant environ 35 heures (!), et ainsi devenir le DLC le plus copieux de toute la licence. Si l'envie de profiter de divins attributs vous sied, rappelons que cette extension (évidemment payante) est attendue pour le 10 mars 2022 sur PC, Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Le problème, c'est que ce tout nouveau chapitre ne sera pas inclus dans le Season Pass déjà proposé par Ubisoft, et les curieux devront ainsi remettre la main au portefeuille. Au vu des plans concernant l'avenir de la série, voilà qui n'a rien de rassurant...