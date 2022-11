Tout le monde l'attendait et elle n’arrivera jamais. Depuis le lancement d’Assassin’s Creed Valhalla en novembre 2020, les fans réclament une fonctionnalité ô combien appréciée dans les action-RPG : le New Game Plus. Le couperet vient cependant de tomber, ça ne se fera finalement pas.

Pas de New Game+ dans Assassin's Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla se prépare à tirer sa révérence. Après deux années de suivi et le plus gros contenu post-lancement pour un jeu de la licence, le dernier épisode de la série va prochainement accueillir son dernier DLC. Cet ultime chapitre arrivera le 6 décembre 2022, après quoi Ubisoft cessera d’étoffer l’univers. S’il apportera donc une nouvelle conclusion à l’épopée d’Eivor, certains fans espéraient qu’il marque aussi l’arrivée d’une fonctionnalité gratuite longuement attendue et particulièrement réclamée. Il n’y aura finalement pas de New Game+ dans Assassin's Creed Valhalla. Une décision qu'Ubisoft explique de la façon suivante dans son communiqué :

Assassin's Creed Valhalla a été bâti comme une expérience spécifique, très différente dans sa structure des titres précédents en offrant de nouveaux moyens d'approcher l'univers et ses personnages. Quand nous avons étudié l'éventualité de la mise en place d'un mode New Game+, nous avons réalisé que la profondeur du jeu limitait les possibilités d'apporter une rejouabilité unique et gratifiante. Nous comprenons la déception que pourra causer cette nouvelle, mais espérons que les nouveaux contenus des derniers mois, notamment des expériences inédites telles que la Saga oubliée, auront apporté des défis passionnants aux amateurs de contenus rejouables. Si nous n'ajouterons pas de mode Nouvelle partie+ à Assassin's Creed Valhalla, nous avons d'autres contenus en préparation avant d'apporter le point final.

Pour compenser, Ubisoft autorisera le port permanent de la capuche, même quand le personnage ne porte pas sa cape. Une autre fonctionnalité demandée, qui elle arrivera avec la dernière mise à jour d’Assassin's Creed Valhalla en décembre prochain. L’éditeur promet également quelques surprises supplémentaires avec cette update, qu’il préfère garder au chaud encore un peu, mais la Nouvelle Partie + n'en fera pas partie.