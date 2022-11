Ce mardi 15 novembre, Microsoft a levé le voile sur les derniers jeux Xbox Game Pass de novembre 2022. Une jolie sélection encore marquée par quelques sorties, mais certains s’attendaient à voir un grand nom d’Ubisoft : Assassin’s Creed Valhalla. Quelques heures plus tôt, le RPG avait en effet été affublé de la mention Game Pass sur la boutique officielle du constructeur. Erreur ou véritable possibilité ? Ubisoft répond.

Assassin's Creed Valhalla sur le Xbox Game Pass ?

Déjà disponible pour les abonnés au PS Plus Extra, Assassin's Creed Valhalla se fait toujours désirer sur le Xbox Game Pass. Plus tôt dans la semaine, un joueur à la vision d’aigle affutée avait repéré que le dernier épisode de la saga était habillé avec le logo « Game Pass » sur le Microsoft Store. Si la firme de Redmond confirme en général les nouveaux ajouts du catalogue dans un billet de blog, elle aime parfois faire quelques annonces surprises. Malheureusement, le jeu centré autour des Vikings n’entrera pas dans cette seconde catégorie.

Interrogé par Eurogamer sur le sujet, Ubisoft a confirmé qu’Assasin’s Creed Valhalla n’était pour le moment pas prévu sur le Xbox Game Pass. « Il s’agissait d’une erreur et elle a été corrigée » a déclaré un porte-parole de la firme française. Si la rumeur avait pris autant d’ampleur, c’est parce que le service d’abonnement de Microsoft ajoute régulièrement d’anciens épisodes au catalogue à l’instar d’Origins en juin et d'Odyssey en septembre. Cependant, une nouvelle découverte a fait surface entre-temps : Ubisoft pourrait faire revenir ses jeux sur Steam. L’intégration d’AC Valhalla au Xbox Game Pass serait forcément plus un frein pour les ventes, et il ne faudrait pas espérer voir le jeu sur le service avant un moment.