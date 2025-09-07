Forte d'une myriade de jeux, dont Shadows, le plus récent, la franchise Assassin's Creed a également eu droit à pléthore d'objets de collection pour les fans, dans de nombreux cas à des prix toutefois assez prohibitifs. Tel est justement le cas du nouveau collector actuellement disponible en précommandes qui nous intéresse ici, et qui s'avère aussi superbe qu'extrêmement onéreux.

Une sublime mais onéreuse statue de la liberté à la sauce Assassin's Creed dispo en précommande

En attendant le contenu post-lancement de Shadows, dont le premier DLC baptisé « Les Griffes d'Awaji » à paraître ce 16 septembre, ainsi que des nouvelles de la dizaine de projets estampillés Assassin's Creed présumés en développement, dont l'intrigant Hexe, un nouveau collector nous propose de retourner un temps dans le passé de la franchise.

Il est en effet cette fois question d'une statuette tirée d'un jeu sorti il y a déjà plus de dix ans, au départ dans un état malheureusement peu reluisant, bien qu'il se soit bien rattrapé depuis : Assassin's Creed Unity. Il s'agit pour rappel d'un épisode plaçant son intrigue durant la Révolution Française, de 1789 à 1794, aux commandes d'Arno Dorian, ancêtre de Desmond Miles. Ladite statuette, produite par PureArts, met justement le protagoniste superbement en valeur.

D'une échelle 1/4, elle présente en effet le personnage principal d'Assassin's Creed Unity se dressant sur une barricade révolutionnaire détruite, rapière en main, avec au-dessus de lui une couronne de fleurs portant l'inscription « La Vie ou la Mort ». Derrière lui s'affiche également un effet Animus éclairé en LED. Il s'agit clairement d'une très belle pièce de collection, mais dans une édition exclusive extrêmement limitée de seulement 250 exemplaires. Il est d'ores et déjà possible de la précommander sur le site officiel de PureArts, pour une livraison prévue dans le courant du premier trimestre 2026, mais à un prix pour le moins exorbitant : 989 euros. Une statuette qui s'adresse donc uniquement aux énormes fans d'Assassin's Creed, qui ont les moyens de se l'offrir.

Source : PureArts