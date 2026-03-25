En attendant de plus amples nouvelles du remake Black Flag Resynced, qui ne dispose pas encore de date de sortie précise, la franchise Assassin's Creed a récemment fait l'objet de plusieurs annonces il y a quelques semaines. Outre justement le nom du remake du quatrième volet et la révélation d'une première image, on a aussi reçu de la part du nouveau trio à la tête de la franchise des nouvelles d'autres futurs jeux comme Hexe, mais aussi des surprises pour des titres plus anciens, comme une mise à jour d'Unity, qui en a donc récemment accueilli une nouvelle.

Une nouvelle mise à jour d'unité pour un ancien de la saga Assassin's Creed

Sorti en 2014 dans la douleur, à son grand détriment compte tenu de son cadre passionnant qu'était la Révolution Française, Assassin's Creed Unity a il y a quelques semaines reçu une mise à jour majeure le rendant enfin jouable sur PS5 et Xbox Series à 60 FPS constants, permettant à de nombreux joueurs de découvrir dans sa meilleure forme possible sur consoles un titre entre deux âges de l'histoire de l'emblématique licence d'Ubisoft. Cette initiative s'inscrit pour rappel dans un effort plus large de la part pour redonner un peu de vie à d'anciens titres du groupe comme Far 3, Blood Dragon et Far Cry Primal, qui ont également reçu leurs propres patches « 60 FPS » ces derniers temps.

Le géant français n'a visiblement pas encore terminé de remettre Assassin's Creed Unity au goût du jour en douceur, puisque l'épisode mettant en avant Arno Dorian dans le rôle principal dans le Paris due la fin du 18ème siècle a encore reçu une mise à jour toute fraîche, cette fois exclusivement à l'attention des joueuses et joueurs Xbox Series X|S, numéro de version 1.6.0.26. Comme l'indique notamment le compte X.com officiel de la licence, il s'agit d'un petit hotfix, qui vient corriger un problème d'effet visuel d'éclairage affectant des personnages en jeu. Il n'est donc téléchargeable que sur les versions Xbox Series X et S d'Assassin's Creed Unity, et pèse son petit poids de 0,44 Go.

Source : Assassin's Creed sur X.com