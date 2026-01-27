Assassin's Creed Hexe n'est pas prévu de sitôt, mais on a récemment appris qu'Ubisoft serait sur le point de faire une belle surprise aux fans de la série.

A peine remis de la sortie du très bon AC Shadows paru en 2025, voilà qu'on reparle déjà de la série. Pour rappel, le prochain volet s'appelle pour l'instant Assassin's Creed Hexe. On ne sait pour l'instant pas grand chose de ce nouvel opus de la série d'Ubisoft, sinon qu'il fera suite à Shadows et pourrait proposer une expérience différente des épisodes traditionnels. Cependant, de nouvelles rumeurs commencent à circuler concernant la licence et peuvent laisser entendre qu'Ubisoft s'apprêterait à faire un beau cadeau aux fans.

Cocorico, voilà maintenant 12 ans qu'Ubisoft a sorti Assassin's Creed Unity.

Ubisoft pourrait bientôt faire plaisir aux fans d'Assassin's Creed

La semaine dernière, alors que le géant français est toujours traversé par de nombreuses restructurations internes et problèmes structurels, on a pu voir sortir plusieurs patchs sur de vieux épisodes de Far Cry. L'excellent Far Cry 3 mais aussi les épisodes Primal et Blood Dragon ont fait l'objet de mises à jour. Ils peuvent depuis tourner à 60 FPS sur consoles modernes, comme sur PS5 où ce n'était pour l'instant pas le cas. Et à en croire le créateur du podcast Insider Gaming Weekly, c'est la licence Assassin's Creed qui pourrait bientôt faire l'objet de patchs similaires.

Dans l'épisode anniversaire de son podcast, l'animateur Tom Henderson affirme en effet que la série subirait bientôt le même traitement. « Ils viennent de sortir les patchs 60 FPS pour Far Cry », expliquait-il, « et je crois qu'ils sont actuellement en train de le faire pour Assassin's Creed ». Il poursuit même en expliquant que d'après lui, c'est Assassin's Creed Unity qui pourrait être le premier à passer à la moulinette du 60 images par seconde.

Une telle mise à jour n'aurait rien d'étonnant. La licence historique d'Ubisoft est très appréciée des joueurs, qui jouent encore régulièrement aux précédents épisodes. Assassin's Creed Unity est l'un des épisodes modernes les plus plébiscités, qui avait en plus joui d'un intérêt nouveau suite à l'incendie de Notre-Dame en 2019. Ce serait donc logique, et on croise les doigts pour que Tom Henderson vise juste avec cette nouvelle rumeur.

