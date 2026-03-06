C’est que nous avons affaire à une grosse semaine pour les joueurs d’Assassin’s Creed. Après des mois de rumeurs et de bruits de couloir en tout genre, Ubisoft a en effet décidé de prendre la parole pour dresser un tableau on ne peut plus officiel de l’avenir de la franchise. Un avenir notamment composé d’épisodes comme Assassin’s Creed Hexe, Invictus et Jade, préalablement annoncés, mais aussi du remake de Black Flag, enfin officialisé par l’éditeur. Une très belle surprise pour les fans, donc, qui n’est toutefois pas venue toute seule.

Assassin’s Creed Unity accueille une mise à jour surprise

À l’occasion de sa généreuse prise de parole, Jean Guesdon, nouveau directeur de contenu de la franchise, en a aussi profité pour annoncer l’arrivée d’un nouveau patch gratuit pour Assassin’s Creed Unity, douze ans après sa sortie. Bien sûr, il ne faut toutefois pas s’attendre à du contenu supplémentaire pour l’occasion, mais uniquement à une légère remise à niveau technique, qui vise désormais à nous permettre d’en profiter en 60 FPS sur PS5 et Xbox Series. À l’instar des récentes mises à jour de Far Cry 3, Far Cry 3: Blood Dragon et Far Cry Primal, donc.

Pour les joueurs d’Assassin’s Creed, la nouvelle a néanmoins été accueillie avec un certain enthousiasme. Car Unity a beau avoir été l’un des épisodes les plus décriés de la série au moment de sa sortie, il dispose aujourd’hui d’un véritable succès d’estime, qui a contribué à faire remonter sa côte auprès des fans. Il faut dire aussi que ce sont moins ses qualités intrinsèques que les nombreux problèmes techniques dont il souffrait à son lancement qui avaient valu à cet épisode signé Ubisoft Montréal d’être lourdement critiqué par le public.

Heureusement, tout cela appartient désormais au passé, et cette nouvelle mise à jour d’Assassin’s Creed Unity représente donc l’occasion parfaite pour les fans de se replonger dans le Paris de la Révolution française dans les meilleures conditions possibles. De quoi patienter comme il se doit en attendant la prochaine mise à jour d’Assassin’s Creed Shadows, qu’Ubisoft présentera en stream le 20 mars prochain ; mais aussi des nouvelles des futurs opus, dont nous devrions entendre reparler au cours des prochains mois.

Source : Ubisoft