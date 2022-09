Après l’officialisation de l’arrivée de Deathloop le 20 septembre prochain, Xbox frappe très fort ce mois-ci et se montre généreux en ajoutant aussi un épisode d'Assassin's Creed très apprécie des joueurs à savoir Assassin's Creed Odyssey. Le fameux épisode qui se déroule pendant la Grèce Antique. C'est à l'occasion de la conférence Microsoft lors du Tokyo Game Show que nous avons pu apprendre la nouvelle.

Assassin's Creed nous offre une ballade en Grèce

Le jeu d'aventure de chez Ubisoft est sorti en octobre 2018 sur PS4, Xbox One et PC mais il a également profité d'un patch en 2021 pour tourner en 60 fps sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Pour mémoire, le jeu se déroule en 431 av. J.-C. dans la Grèce antique durant la guerre du Péloponnèse. Le jeu permet d'incarner au choix Cassandra pour le personnage féminin ou Alexios pour le personnage masculin. Particulièrement prolixe en terme de rencontre de personnages historiques il permet notamment de croiser Euripide, Hérodote, Hippocrate ou encore Léonidas Ier (Roi de Sparte). Le joueur pourra même se battre soit pour Athènes et la Ligue de Délos, soit pour la Ligue du Péloponnèse dirigée par Sparte. Si vous avez envie d'en savoir plus on vous conseille la lecture de notre TEST par le très regretté Thomas.

C'est le deuxième épisode Antique après l'excellent Origins qui se déroule pendant l'Antiquité Egyptienne. Le prochain épisode de la saga Assassin's Creed est Mirage et il va nous emmener découvrir la splendide cité de Bagdad.