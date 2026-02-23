Entre reports, licenciements, annulations de jeux et mouvements de grève, on ne peut pas dire que 2026 commence très fort pour Ubisoft. Pourtant, nous le savons : l’éditeur français entend bien faire tout son possible pour remonter la pente grâce à sa récente restructuration, qui vise à garantir un avenir plus solide à l’entreprise comme aux employés, mais aussi aux joueurs. Un avenir qui reposera alors notamment, sans surprise, sur la puissance d’une franchise comme Assassin’s Creed, dont Yves Guillemot nous a récemment dressé un nouveau tableau.

L’avenir d’Assassin’s Creed s’annonce très bien rempli

En effet, longuement interrogé par Variety sur l’avenir de la compagnie, le boss d’Ubisoft est notamment revenu sur les projets en cours chez Vantage Studios, aka la nouvelle maison créative en charge des licences Far Cry, Rainbow Six et Assassin’s Creed. Et ce dernier l’assure : « Nous avons un solide pipeline en préparation », avec dans le lot plusieurs nouveaux jeux Assassin’s Creed « en cours de développement » afin d’agrandir davantage encore « une communauté ayant dépassé les 30 millions de joueurs l’année dernière ».

Pour ce faire, Ubisoft travaille alors notamment sur « des expériences solo et multijoueur », mais aussi sur une série télévisée réalisée en collaboration avec Netflix, dont le casting commence par ailleurs d'ores et déjà à se dévoiler. « Nous ne sommes pas prêts à communiquer les dates exactes de sortie » précise toutefois Guillemot, qui préfère donc garder le mystère sur l’avenir d’Assassin’s Creed pour l’instant. Même si, le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier est déjà relativement limpide en raison de nombreuses fuites.

Par exemple, alors même qu’il n’a toujours pas été officialisé par Ubisoft jusqu’à présent, il n’est désormais plus un secret qu’un remake d’Assassin’s Creed: Black Flag est en approche, tandis que le développement de la prochaine entrée majeure, Hexe, poursuit également son cours chez Ubisoft Montréal. D’après Insider Gaming, l’éditeur continuerait aussi de plancher sur l’arrivée d’Assassin’s Creed Jade, le jeu mobile se déroulant en Chine, en plus d’avoir validé la production du prochain gros RPG destiné à prendre la relève après Assassin’s Creed Shadows.

Un retour imminent selon les rumeurs

Bref, de quoi confirmer les propos de Guillemot pour Variety, donc, même si ce dernier semble pour l’instant jouer la carte de la prudence en restant aussi vague que possible. Mais si toutes les rumeurs sont vraies, nul doute qu’il n’est désormais plus qu’une question de semaines avant que la franchise ne refasse parler d’elle avec Assassin’s Creed: Black Flag Remake. Et c’est sans compter tous les projets en approche du côté de Far Cry et Rainbow Six selon le boss d’Ubisoft, qui promet aux fans un avenir plus que bien rempli.

