La licence fétiche d’Ubisoft est sous le feu des projecteurs depuis l’annonce d’Assassin’s Creed Shadows. Malgré tout le brouhaha que l’on a pu entendre autour du jeu, ce dernier est un succès. En parallèle, Ubisoft a dû prendre une décision radicale pour revoir intégralement sa stratégie de développement, et l’une des premières franchises impacté, c’est justement Assassin’s Creed. Elle devrait désormais être bien plus à l’aise et évoluer avec plus de facilité et plus de moyens. A quelques jours de ces changements majeurs, l’un des projets les plus ambitieux revient refait surface et laisse transparaître une grosse annonce prochainement.

L'un des projets les plus ambitieux d'Assassin's Creed redonne de ses nouvelles

C’est dans les colonnes de Game File, partagé par Eurogamer, que l’on apprend que la collaboration entre Netflix et Assassin’s Creed serait sur le point d’enfin donner quelque chose. Après un premier raté en 2017, le géant du streaming et la franchise à succès d’Ubisoft ont annoncé une série live action en 2020. Depuis, on avait plus trop de nouvelles, si bien que l’on aurait pu la croire morte et enterrée. Pourtant d’après Alain Tascan, responsable de la branche jeux vidéo chez Netflix, le projet est bien en développement « actif ».

Peut-être que cette série Assassin's Creed viendra nous donner des infos supplémentaires lors des gros événements à venir comme le Summer Game Fest ou la prochaine édition de la Netflix Geeked Week. Quoi qu’il en soit, quelque chose est bien en préparation et une annonce ne devrait plus être très lointaine, sauf si les plans changent en cours de route. Et lorsqu’on connaît Netflix et Ubisoft, on se dit que tout est encore possible.

Source : Eurogamer