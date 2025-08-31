Sorti en début d'année 2025, Assassin's Creed Shadows fait la joie des collectionneurs en multipliant les produits. Vous en faites partie ? Alors, nous avons une très bonne nouvelle pour vous.

En presque vingt ans d'existence, la saga Assassin's Creed a su conquérir le cœur des joueuses et joueurs. Beaucoup ont par conséquent commencé leur collection, cumulant les produits dérivés à l'effigie de leurs personnages préférés. Dès lors, et surtout si vous avez apprécié Shadows, le dernier opus en date, vous devriez être intéressé par ces belles offres qui viennent de tomber pour la France.

Le coffret ultime pour les fans d'Assassin's Creed Shadows

Parmi les éléments marquants d'Assassin's Creed Shadows, on ne peut pas passer à côté de la bande son. Au croisement du Japon traditionnel et de l'Afrique de l'Est, avec même une touche de Western, elle mêle les genres pour trouver sa propre identité.

Si vous vous passer en boucle l'OST d'Assassin's Creed Shadows ou, tout simplement, si vous aimez les belles pièces de collection, les vinyles officiels du jeu devraient vous intéresser, à commencer par le coffret collector de 4 disques rassemblant 44 morceaux de tous horizons. Actuellement en précommande pour une sortie en octobre 2025, il voit son prix baisser chez Fnac, passant de 142 à 115,99 €.

© Laced.

Un double vinyle d'Assassin's Creed Shadows pour les petites bourses

Un peu plus modeste, le coffret double-vinyle Ukombozi d'Assassin's Creed Shadows inclut dans le précédent peut s'acheter à part. Avec sa pochette mettant en avant les protagonistes Yasuke et Naoe, il imposera une allure élégante dans votre intérier.

En deux disques, ce collector d'Assassin's Creed Shadows vous permet de retrouver 29 morceaux composés par le duo The Flight (Joe Henson et Alexis Smith). Toujours en tradition et modernité, il s'accorde parfaitement avec les héros du jeu. Faites une économie d'une dizaine euros, précommandez-le dès maintenant pour 45,99 € au lieu de 56 €.

© Laced.

Des remises sur les vinyles de Naoe et Yasuke

Les deux dernières pièces qui composent le coffret 4 vinyles d'Assassin's Creed Shadows peuvent elles aussi être achetées séparément. Il s'agit cette fois de deux disques distincts, chacun à l'effigie de l'un des héros, pour deux ambiances sonores qui se complètent. Les précommandes sont toujours en cours avant la sortie en octobre prochain.

D'un côté, le vinyle Assassin's Creed Shadows de Naoe (Kage no Iro) rassemble 7 morceaux du groupe montréalais TEKE::TEKE. Baignant à la croisée des styles rock psyché et surf japonais, c'est lui qui s'est consacré aux thèmes de l'héroïne. De l'autre côté, le vinyle Yasuke (Ukombozi) décline 8 morceaux du groupe Thunderdrum. Ce dernier s'est attaché à Yasuke, avec des thèmes alliant guitares western, rythmes africains et flûtes japonaises.