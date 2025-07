Ubisoft a toujours des idées pour enrichir la collection de ses fans. Parmi ses licences phares, il y en a bien une à côté de laquelle personne ne peut passer, d'autant plus quand elle revient aussi souvent sous le feu des projecteurs. Le dernier opus en date, Assassin's Creed Shadows, succède à Valhalla, cinq ans après sa sortie et ses nombreux DLC. Si vous aimez cette proposition japonaise, alors vous succomberez pour ce nouveau collector.

Un collector qui plaira aux fans d'Assassin's Creed Shadows

Comme bien des jeux, Assassin's Creed Shadows a déjà eu droit à pléthore de figurines représentant ses héros. Mais, ce n'est pas là le seul genre de collector proposé. Ubisoft a évidemment décliné la bande-originale de son jeu en vinyles. Mais, l'éditeur ne s'est contenté d'une version standard reprenant les thèmes tels quels. Il a aussi imaginé une version plus inattendue !

L'OST d'Assassin's Creed Shadows en a surpris plus d'un. Mélangeant sonorités traditionnelles japonaises et hip-hop, le titre surfe sur une vibe en accord avec les otakus qui ont apprécié Afro Samurai ou Samurai Champloo. En parlant de ce dernier, Ubisoft a eu une intuition pour son nouveau vinyle collector qu'on retrouve chez un gros concurrent, Ghost of Yotei.

Si vous avez suivi le dernier State of Play, vous savez que la prochaine grosse exclu PS5 proposera un mode de jeu passant de la musique en lo-fi, composée par Shinichiro Watanabe, le créateur de Samurai Champloo. Or, bien avant cela, Ubisoft a publié une playlist d'Assassin's Creed Shadows en collaboration avec Lofi Girl.

Quatre mois plus tard, la fameuse playlist est enfin prête à prendre place sur votre platine ! En effet, Ubisoft et Lofi Girl Records ont sorti hier le vinyle collector en édition limitée issu de cette collaboration. On y retrouve 20 titres emblématiques d'Assassin's Creed Shadows, dont le thème principal du jeu et celui, cultissime, de la saga, « Ezio’s Family ». Vous pouvez vous le procurer dès maintenant chez les principaux revendeurs.

© Ubisoft et Lofi Girl Records.