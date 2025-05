Après un lancement plutôt satisfaisant pour Assassin's Creed Shadows, Ubisoft continue le support de sa dernière grosse production. Le studio avait pris soin de reporter le jeu pour une optimisation aussi bonne que possible à la sortie. Ce faisant, il peut continuer de peaufiner çà et là sa copie sans pour autant de relancer dans un énorme chantier. Ainsi, il peut même se permettre de petites nouveautés qui passent parfois inaperçu. Pour autant, pourtant, elles ajoutent encore plus de confort de gameplay.

Assassin's Creed Shadows prend de la hauteur

Avec ce nouvel opus d'Assassin's Creed, Ubisoft tente de rassembler le meilleur des deux mondes. De fait, Shadows veut concilier la furtivité et l'agilité des premiers opus à l'action plus terre-à-terre que nous connaissons depuis Origins. Ce parti pris n'est peut-être pas encore la formule idéale pour convaincre deux publics habitués chacun à une manière d'appréhender le gameplay. Néanmoins, il a l'avantage de remettre en avant des spécificités qui faisaient l'essence même de la licence avant d'être oublié avec les derniers jeux.

Parmi ces spécificités, nous retrouvons essentiellement le parkour. Cette pratique de la « course libre » invite à franchir des obstacles et escalader les décors urbains et naturels. Or, elle fait intrinsèquement partie de l'identité des Assassin's Creed. En raison de la nouvelle dynamique initiée par Shadows, les équipes d'Ubisoft se sont attelées à redorer le blason de la licence sur cet aspect au travers du personnage de Naoe.

Ainsi, les joueuses et les joueurs peuvent de nouveau profiter d'une véritable pratique du parkour. Qui plus est, l'expérience n'a pas fini de s'améliorer sur ce point. Après une découverte mise en lumière par le youtubeur et spécialiste Ropotopolous, les équipes ont admis avoir commencé à retravailler la course libre. Depuis la dernière mise à jour, les déplacements sont plus instinctifs et les sauts mieux gérés pour passer d'une surface à l'autre.

Ce n'est là qu'un premier pas dans l'optimisation du parkour d'Assassin's Creed Shadows. Ubisoft a déjà teasé plus à venir de ce côté-là à la fin du mois. Le prochain patch devrait donc radicalement améliorer notre manière d'arpenter les décors dans la peau de Naoe. Petit à petit, on semble se rapprocher enfin de l'expérience du parkour à la Watch Dogs 2. Cette autre production Ubisoft fait toujours office de référence en la matière neuf ans près sa sortie.