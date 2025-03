Champagne ! Après des sorties en demi-teinte, Ubisoft peut se féliciter du lancement en fanfare de la nouvelle itération d'une de ses plus grosses licences : Assassin's Creed Shadows. Les polémiques à tout-va n'auront donc pas eu raison de l'aura des assassins. Le jeu a non seulement reçu un accueil favorable de la part de la critique, mais il a aussi été largement adoubé par les fans. Voilà de quoi encourager les équipes à poursuivre sur leur lancée.

Assassin's Creed Shadows est très loin de rester dans l'ombre

Il y avait de quoi s'inquiéter avant la parution d'Assassin's Creed Shadows. Les différentes polémiques et les comportements haineux sur la toile ont créé une atmosphère délétère pour les équipes. Ubisoft a même pris des mesures contre le harcèlement afin de protéger ses employés. Au regard des retours, cette sortie le 20 mars dernier a finalement de quoi soulager tout le monde.

De fait, Assassin's Creed Shadows réalise des performances records. Les ventes physiques explosent et les PCistes se mobilisent aussi activement. Cerise sur le gâteau : les critiques des joueuses et des joueurs sont plus qu'encourageantes. Ne serait-ce que sur Steam, le jeu obtient une évaluation « très positive » établie à partir de presque 10 milles notations.

Les équipes d'Ubisoft sont d'ailleurs très attentives aux feedbacks de la communauté. En plus de la communication forcenée des derniers mois, elles prennent aussi le temps d'échanger directement avec les fans et d'en retenir les commentaires. Dans un message officiel sur Reddit, les personnes derrière Shadows se disent très « émues » de certains posts. Plus encore, elles confient qu'« après des années de travail acharné, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir la communauté s'intéresser à ce que nous avons créé ».

Aussi, l'équipe de développement d'Assassin's Creed Shadows reconnaît que les messages de soutien des fans sont ce qui l'« aide à continuer de [s']améliorer ». Nous ne serions donc pas au bout de nos surprises avec cet opus. Vraisemblablement, du nouveau contenu serait prévu chez Ubisoft. L'éditeur et ses studios avaient déjà évoqué de futurs DLC. Pas plus de détails pour l'instant, mais notre aventure au Japon aux côtés de Naoe et Yasuke n'est qu'à ses prémisses, comme le suggère Ubisoft directement à sa communauté sur Reddit :

Merci de faire partie de ce voyage avec nous. Ce n'est que le début pour Shadows, et nous sommes ravis de voir le jeu évoluer à vos côtés. L'équipe d'Assassin's Creed Shadows