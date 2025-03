Peu importe le résultat final, le lancement d’Assassin’s Creed Shadows se sera fait dans la douleur. Entre les polémiques, les reports, et maintenant les leaks qui pullulent parce que le jeu est déjà dans la nature, la chance n’était clairement pas du côté d’Ubisoft. Pourtant, celui qui a longtemps été qu’un simple rêve de fans pourrait bien créer la surprise lors de sa sortie. Les aventures de Naoe et Yasuke pourraient bien être plus intéressantes que prévu. Les diverses vidéos de gameplay et même notre prise en main il y a quelques semaines se montrent plus que rassurantes, n’en déplaise aux détracteurs de l’éditeur. L’entreprise française continue justement sa communication autour d'Assassin's Creed Shadows en montrant une fonctionnalité adorée des joueurs.

La transmogrification d'Assassin's Creed Shadows se dévoile

L’épisode au Japon n’aura bientôt plus de secrets pour les joueurs les plus assidus. À l’approche du grand jour, Ubisoft intensifie sa communication en dévoilant de nouveaux détails sur celui qui est perçu par beaucoup comme le jeu de la dernière chance. Après avoir montré les combats, le parkour ou même le mode Canon, place à une fonctionnalité adorée des fashionistas, et pas que. Depuis quelques années maintenant, difficile de se passer de la transmogrification, surtout pour un jeu de l’éditeur. Assassin’s Creed Shadows n’y échappera donc pas et ira même un peu plus loin en vous laissant personnaliser en détail vos armes.

Pour rappel, cette fonctionnalité permet en effet de modifier l’apparence d’une arme ou une armure sans en changer les statistiques. Dans Assassin’s Creed Shadows, il sera ainsi possible de modifier l’esthétique de chaque partie de son arme, dont votre katana. Que ce soit la lame, le manche, le tsuba ou même le fourreau, vous pourrez arpenter le Japon féodal avec le style qui vous convient. Ce n’est là qu’un avant-goût de ce que le jeu vous laissera personnaliser à votre guise. Il sera également possible de façonner son repaire au gré de vos propres envies en l’agençant et en customisant les bâtiments comme bon vous semble. Il faudra d’ailleurs y construire une forge pour débloquer la transmogrification qui ne vous coûtera rien.

Ce n’est là qu’une infime partie d’Assassin’s Creed Shadows. Pour savoir ce que cet épisode longtemps réclamé aura dans le ventre, rendez-vous le 18 mars 2025 à 18h pour notre verdict final.

Source : Ubisoft