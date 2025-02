Assassin's Creed Shadows veut en mettre plein les yeux sur PC. La preuve avec ces nouvelles images et les nombreuses spécificités de cette version. Du lourd ?

Ubisoft continue de faire monter l’excitation autour d’Assassin’s Creed Shadows. Cette fois, un nouveau trailer met en avant les améliorations graphiques et techniques sur PC et consoles next-gen. Alors que la sortie approche, prévue pour le 20 mars 2025, ce nouvel aperçu promet une expérience visuelle spectaculaire.

Un partenariat avec Intel pour optimiser Assassin's Creed Shadows

Ubisoft s’est associé à Intel pour tirer le meilleur des processeurs Core Ultra. Grâce à cette collaboration, Assassin's Creed Shadows profitera de la technologie XeSS 2, un système de mise à l’échelle assisté par IA pour améliorer la fluidité et la résolution. Mais ce n’est pas tout. Ubisoft a confirmé que le jeu sera compatible avec toutes les technologies de génération d’images et d’upscaling. Concrètement, cela signifie que DLSS 3.7 de Nvidia et FSR 3.7 d’AMD seront également pris en charge dès le lancement.

Dans ce trailer, Ubisoft met l’accent sur plusieurs avancées graphiques impressionnantes :

Géométrie virtualisée : des environnements plus détaillés et réalistes.

: des environnements plus détaillés et réalistes. Ray-tracing : des reflets et une illumination globale plus naturelle .

: des reflets et une . Saisons dynamiques : le cycle des saisons influencera l’ambiance et le gameplay.

: le cycle des saisons influencera l’ambiance et le gameplay. Destruction environnementale : certains éléments du décor pourront être brisés ou détruits, rendant l’univers plus interactif.

Un jeu très beau ?

Ces améliorations promettent un monde plus vivant et immersif, surtout sur PC et consoles next-gen. Bonne nouvelle pour les joueurs sur PC : Ubisoft a prévu plusieurs fonctionnalités essentielles pour optimiser l’expérience de Assassin’s Creed Shadows.

Un outil de benchmark intégré , idéal pour ajuster les réglages selon sa configuration.

, idéal pour ajuster les réglages selon sa configuration. Le support des écrans ultra-larges , parfait pour une immersion totale.

, parfait pour une immersion totale. Un framerate déverrouillé, permettant de dépasser les limites imposées par les écrans classiques.

Côté distribution, Assassin’s Creed Shadows sera disponible sur Steam, Epic Games Store et Ubisoft Connect dès le premier jour. Soit le 20 mars 2025, il ne reste plus beaucoup de temps à patienter.

Source : Ubisoft