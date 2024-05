C’était un rêve de longue date pour les amoureux de la licence, il va enfin devenir réalité. Lors de l’Ubisoft Forward 2022, l’éditeur a annoncé un épisode au Japon sous le nom d’Assassin’s Creed Red. Un des projets de la longue liste de titres en cours de développement qui traduisent une véritable envie de capitaliser sur la licence phare. Depuis, le jeu est resté dans l’ombre des autres projets plus proches, dont un certain AC Mirage paru l’année dernière. C’est enfin son heure de briller et Ubisoft commence à faire officiellement les présentations de celui qui s’appellera donc Assassin’s Creed Shadows.

Premier trailer pour Assassin's Creed Shadows

Après deux ans d’attente, c’était le grand jour. Ubisoft avait donné rendez-vous aux joueurs pour découvrir une petite mise en bouche du fameux Assassin’s Creed se déroulant au Japon féodal. L’éditeur français avait annoncé la couleur : il n’y aurait pas de gameplay ou d’images in-game, simplement la fameuse bande-annonce en CGI qui ne manque jamais de mettre l’eau à la bouche. Si c’est la première fois que l’éditeur communique officiellement sur Assassin’s Creed Shadows, on en connaissait déjà quelques premiers détails grâce aux informations du bien informé Tom Henderson. Cette fois c’est confirmé, cet épisode particulièrement attendu suivra deux protagonistes alors que le Japon s'apprête à connaître une nouvelle ère, dont nous avons découvert l’apparence avant l’heure.

D’un côté Naoe, une shinobi originaire de la Province d’Iga en quête de vengeance. De l’autre, Yasuke le samouraï légendaire et ancien esclave. Cette première bande-annonce permet de voir ce duo aux destins liés en action et d’en apprendre un peu plus sur leur histoire. Tous deux auront leurs propres styles de jeu (vous pourrez choisir qui prendre pour chaque mission visiblement), ses voies de progression, compétences, options d'armes et statistiques. Naturellement la shinobi maîtrisera la furtivité avec des mécaniques d'infiltration qu'on nous promet épurées (lumière, les bruits, les ombres et utilisation de l’environnement), quand son camarade se distinguera par ses prouesses en combat, pour une approche plus brutale.

Ça aussi ça avait été dévoilé avant l’heure mais cette fois c’est officiel : Assassin’s Creed Shadows sortira bien le 15 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series et PC. Quant au gameplay, il faudra officiellement attendre l’Ubisoft Forward qui se tiendra ce 10 juin 2024, à un horaire encore non précisé.

Un monde ouvert encore plus dynamique

En parallèle de cette première bande-annonce d'Assassin's Creed Shadows, Ubisoft a également dévoilé quelques détails sur le gameplay du jeu. L'éditeur français promet ainsi un vaste monde ouvert qui tirera pleinement parti de la dernière version de son moteur graphique maison, Anvil, avec des « une variété de paysages évoluant au fil des saisons et des conditions météorologiques imprévisibles ». Des villes fortifiées, aux paysages bucoliques en passant par des sanctuaires, l'exploration dans ce Japon féodal promet d'être des plus dépaysantes, sur le papier.

Les joueurs pourront également rencontrer de nouvelles recrues potentielles pendant leur balade afin de construire leur propre réseau. Il sera alors possible d'entraîner ses nouveaux alliés qui disposeront de compétences spéciales afin qu'il vous prête main forte durant les missions. Ça avait leaké et c'est également confirmé, les joueurs pourront créer leur propre repaire et le personnaliser entièrement, que ce soient les décorations ou les accessoires.