Une expérience toujours plus riche. Depuis son lancement en mars dernier, Assassin's Creed Shadows multiplie les mises à jour. Ce faisant, il affine toujours plus sa copie afin de régler divers problèmes de stabilité et corriger des bugs. Mais c'est aussi l'occasion pour les équipes de développement d'apporter du contenu en plus gratuitement sur le long terme. La preuve avec le nouveau patch déployé ce mardi 28 octobre 2025.

Assassin's Creed Shadows fait le plein de contenus gratuits

Ça y est, Assassin's Creed Shadows passe à la version 1.1.4 via un patch de 4 à 10 Go selon votre plateforme. C'est une étape important dans son évolution puisqu'il accueille avec elle une nouvelle activité : les Châteaux corrompus. Ces forteresses vous proposent un défi ardu avec des ennemis plus agressifs que dans l'aventure principale. Cela dit, le jeu en vaut la chandelle, puisque la victoire vous assure des récompenses uniques. Pour y accéder, vous devez avoir atteint le niveau 30 pour y accéder. Ubisoft prévoit en outre d'en proposer jusqu'à 5 à chaque saison du jeu.

© Ubisoft.

Le contenu gratuit d'Assassin's Creed Shadows s'enrichit aussi du côté des Anomalies Animus. Une nouvelle en lien avec les Châteaux Corrompus apparaîtra maintenant chaque semaine. En contrepartie, le nombre de clés obtenues dans les « Récompenses infinies » est réduit de 400 à 100 afin d'équilibrer le rythme de progression. Ubisoft confirme ici son intention de proposer un cycle de jeu régulier et mieux récompensé pour investir durablement sa communauté.

Enfin, la mise à jour d'Assassin's Creed Shadows donne finalement accès à des armes dorées qui n'étaient débloquées qu'en mode New Game+ auparavant. En tout, c'est un arsenal de 7 pièces légendaires qui se laisse approcher, comprenant un tanto, un arc, un kusarigama, un naginata, un kanabo et un tempo. Pour les récupérer, il vous faudra vous surpasser en remplissant divers défis.

© Ubisoft.

Ubisoft propose une expérience toujours plus agréable

La title update 1.1.4 d'Assassin's Creed Shadows s'attaque à un des piliers de la licence : le système de parkour. Dans la continuité des précédents patch, il s'agit ici d'offrir plus de fluidité et de liberté dans les déplacements. Grâce au nouveau mode « Parkour avancé », vous pouvez faire fi des nombreux obstacles qui entravent habituellement votre progression. Désormais, vous pouvez attraper des rebords d'objets non-fixes (lanternes, poutres...), effectuer des sauts manuels depuis ces objets ou encore effectuer encore plus d'accrobaties.

Enfin, la nouvelle mise à jour apporte une longue liste de correctifs (à retrouver en intégralité sur le site officiel d'Ubisoft). Ainsi, Assassin's Creed Shadows se montre encore plus stable, voyant disparaître de nombreuses causes de crash dans les missions principales. De même, certains succès/trophées qui ne se débloquaient pas vous seront enfin attribués. De manière générale, une belle quantitié de bugs techniques et de problèmes d'affichage ont été résolus. La version actuelle du jeu se veut donc plus solide pour une expérience de jeu bien plus confortable et riche.