S’il est désormais indéniable qu’Assassin’s Creed Shadows a su parvenir à trouver son public, chez les fans de la licence, les avis restent malgré tout très divisés. En effet, malgré tous les efforts déployés par Ubisoft pour revenir à certains fondamentaux de la licence, comme l’infiltration par exemple, beaucoup peinent encore à retrouver le plaisir qu’ils avaient à parcourir des titres comme Assassin’s Creed 2 ou Assassin’s Creed 4: Black Flag. Le studio le sait, et il nous le prouve d’ailleurs avec ce petit appel du pied dans sa dernière mise à jour.

Assassin’s Creed Shadows fait un joli clin d’œil aux fans

En prévision du lancement de Traque sur Awaji, la future extension d’Assassin’s Creed Shadows à venir le 16 septembre prochain, Ubisoft a déployé en fin de semaine une grosse mise à jour bardée de contenus inédits. Dans le lot se trouve alors notamment une nouvelle série d’Anomalies, auxquelles les joueurs peuvent d’ores et déjà accéder à titre purement gratuit. Et c’est là que les fans d’Assassin’s Creed 2 seront probablement contents. Car en venir à bout permet de débloquer plusieurs récompenses inspirées de cet opus très apprécié.

L’une d’elles, par exemple, permet d’obtenir la célèbre tenue d’Ezio pour Naoe, qui peut ainsi parcourir le Japon féodal d’Assassin’s Creed Shadows grimée dans des vêtements tout droit venus de la Renaissance. Plus adorable encore, une tenue similaire peut également être obtenue pour votre chat, qui égayera ainsi votre repaire avec les couleurs d’Assassin’s Creed 2. Alors certes, on vous l’accorde, ce n’est peut-être pas grand-chose. Mais pour les fans des anciens opus, cela reste une chouette attention de la part d'Ubisoft, qui ne les oublie pas.

Le passé de la licence n’est jamais loin

D’ailleurs, sur un tout autre registre, les développeurs d’Assassin’s Creed Shadows ont confirmé que le titre renouera bientôt avec un élément quelque peu délaissé depuis plusieurs opus : le conflit opposant les Assassins aux Templiers. Quand ? Comment ? On l’ignore encore. Néanmoins, le fait que cette déclaration ait été faite à quelques semaines de l’arrivée de Traque sur Awaji pourrait être le signe que le DLC reviendra enfin sur la question. Réponse dans les prochains jours, apprêté comme il se doit dans la tenue d’Ezio.

