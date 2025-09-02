À l’occasion d’une récente session de questions-réponses avec les fans, les développeurs d’Assassin’s Creed Shadows ont confirmé que l’une de leurs plus grosses attentes sera bientôt comblée.

Si le chemin jusqu’à la sortie d’Assassin’s Creed Shadows aura été semé d’embûches pour Ubisoft, l’histoire s’est finalement bien terminée pour l’éditeur. En effet, en plus d’avoir été plutôt bien accueilli par la presse comme par les joueurs, le titre s’avère rencontrer un beau succès commercial sur le territoire européen, ce qui n’augure que du bon pour la suite. Et que nous réserve-t-elle, justement ? À en croire les développeurs du jeu, l’une des principales revendications des fans d’Assassin’s Creed devrait enfin être assouvie.

Les fans d’Assassin’s Creed Shadows ont été entendus

En effet, si les derniers opus n’ont assurément pas manqué de succès, il y a tout de même une critique qui revient régulièrement : le fait que depuis la sortie d’Assassin’s Creed Origins, Ubisoft s’est un peu trop éloigné de l’arc narratif principal de la série, à savoir le combat opposant les Assassins aux Templiers. Pourtant, dans la peau de Yasuke, Assassin’s Creed Shadows n’hésite pas à s’intéresser à l’histoire des Templiers. Mais comme le reconnait le studio, cela reste largement secondaire par rapport au fil rouge du jeu, sur lequel ils souhaitaient mettre l'accent.

La bonne nouvelle, cependant, c’est que cela devrait bientôt changer. « Le conflit Assassins contre Templiers a toujours été un pilier central d’Assassin’s Creed. Avec Shadows, on voulait installer notre protagoniste dans le contexte avant de développer l’arc Assassins vs. Templiers » ont récemment déclaré les développeurs d’Assassin’s Creed Shadows lors d’une session de questions-réponses organisée sur Reddit. « Maintenant que c’est fait dans le jeu principal, […] vous pouvez vous attendre à plonger davantage en profondeur dans ce conflit ».

Voilà qui devrait réchauffer le cœur de bien des fans, donc. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, cela devrait d’ailleurs se faire « dans un futur proche », sans plus de précision pour le moment. En l’état, cela pourrait ainsi indiquer que Traque sur Awaji, la future extension d’Assassin’s Creed Shadows attendue pour le 16 septembre prochain, fera un premier pas en cette direction. Dans le cas contraire, cela pourrait alors signifier deux choses : soit l’arrivée d’une seconde extension non annoncée, soit la sortie rapide d’un nouvel opus pour la série. Réponse prochainement.

Source : Reddit