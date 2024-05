On attend également de voir ce que donnera le gameplay d'Assassin's Creed Shadows, qui n'a pour l'instant eu droit qu'à un trailer cinématique. Gageons que ceci et cette fameuse dernière fonctionnalité secrète très demandée par les joueurs seront révélés lors de l'Ubisoft Forward du 10 juin à venir.

Une dernière lame secrète pour Assassin's Creed Shadows

En plus de son premier trailer cinématique fixant la date de sortie d'Assassin's Creed Shadows le 15 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series, Ubisoft s'est fendu de quelques interviews pour en détailler les mécaniques. Nous savons ainsi déjà que nous incarnerons à tour de rôle la shinobi Naoe et le samuraï Yasuke (ce qui a provoqué une très vive polémique, de même qu'une politique tarifaire jugée excessive, comme pour Star Wars Outlaws) dans le Japon féodal de la fin du 16ème siècle.

La première, fille fictive du célèbre Fujibayashi Nagato, sera donc centrée sur la furtivité, avec la possibilité de se battre avec sa lame secrète, comme dans d'anciens opus de la franchise. Yasuke proposera une approche beaucoup plus brutale et frontale du combat et de l'exploration. Tous deux rejoindront in fine une ligue secrète et pourront personnaliser la décoration de leur planque et y gérer des recrues. L'histoire sera rythmée par quatre saisons offrant chacune des possibilités de gameplay bien distinctes.

D'après la liste de courses d'Ubisoft ci-dessous, il manquerait encore à l'appel une fonctionnalité très demandée des joueurs de la licence. Les paris sont ouverts quant à savoir de quoi il s'agit. Puisque nous pouvons incarner deux personnages, un mode coopération/multijoueur pourrait être envisagé. Certains plus terre-à-terre demandent à ce que la transmogrification, pour changer l'apparence de sa tenue/armure, soit présente cette fois d'entrée de jeu. Les spéculations quant à ce petit secret à venir dans Assassin's Creed Shadows vont donc bon train. Pour découvrir le fin mot de l'histoire au Japon féodal, rendez-vous sans doute à l'Ubisoft Forward dans quelques jours.