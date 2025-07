Disponible depuis le mois de mars sur PS5, Xbox Series et PC, Assassin’s Creed Shadows est à l’heure actuelle le dernier gros titre d’Ubisoft à avoir vu le jour. Et bien que l’éditeur ait dû faire face à quelques déceptions au regard de l’accueil réservé à certains de ses derniers gros titres, comme Star Wars Outlaws ou Avatar: Frontiers of Pandora par exemple, le dernier-né d’Assassin’s Creed semble quant à lui enregistrer des résultats satisfaisants avec pas moins de 5 millions de joueurs à son actif. Un chiffre qui pourrait bientôt être amené à grossir davantage.

Ubisoft tease l’arrivée d’Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2

En effet, on le sait, Ubisoft aime généralement proposer ses jeux au plus grand nombre. De fait, avant même la sortie de la Nintendo Switch 2, personne n’a vraiment été surpris d’apprendre qu’Assassin’s Creed Shadows pourrait également être amené à sortir sur la nouvelle machine de Nintendo. Une information qui, précisons-le tout de même, n’a jusqu’à présent jamais été abordée par l’éditeur, quand bien même celle-ci a fuité dès le mois d’avril au travers d’une mention repérée sur le site de classification PEGI.

Mais à mesure que le temps passe, les langues commencent peu à peu à se délier, et Ubisoft semble désormais commencer à faire du teasing à ce sujet. Car à l’occasion de son dernier bilan financier, qui s’est tenu il y a tout juste quelques jours, Yves Guillemot a en effet ouvertement déclaré que « de nouvelles versions [d’Assassin’s Creed Shadows] seront disponibles sur d’autres machines ». En sachant que Frederick Duguet, directeur financier de la compagnie, affirmait alors peu avant de son côté qu’Ubisoft préparait la sortie d’un de ses jeux sur Nintendo Switch 2.

Pour autant, l’éditeur semble pour l’instant bien décidé à préserver le mystère sur ce fameux titre. « Nous n’avons pas dit quels autres jeux viendront sur la console pour cette année à venir », répondait ainsi Duguet aux investisseurs qui demandaient s’il était question de l’arrivée d’Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2. De fait, pour l’heure, tout porte donc à croire que ce secret de polichinelle est voué à le rester encore un peu, même s’il ne pourrait désormais être plus qu’une question de jours avant la grande officialisation.

Une annonce imminente ?

Car depuis quelques temps maintenant, d’insistantes rumeurs voudraient en effet que Nintendo soit sur le point d’annoncer une nouvelle édition de son Nintendo Direct, qui pourrait notamment être amenée à faire un certain focus sur les jeux éditeurs tiers. Cela pourrait donc être l’occasion idéale pour Ubisoft d’annoncer la sortie d’Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2. À moins que l’éditeur ne se réserve pour un temps de communication ultérieur, comme la Gamescom par exemple. Réponse dans les prochains jours.

Source : IGN