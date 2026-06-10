C’est officiel, nous voilà désormais à moins d’un mois de la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, qui hissera les voiles dès le 9 juillet prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Pour les fans de la franchise, et surtout de cet épisode emblématique sorti en 2013, autant dire qu’il s’agit d’un événement attendu de pied ferme, donc, surtout après les superbes trailers diffusés ces derniers jours. Mais avant cela, Ubisoft possède une dernière surprise pour les joueurs d’Assassin’s Creed Shadows, qui se prépare définitivement à passer le flambeau.

Assassin’s Creed Shadows réserve une dernière surprise aux joueurs

En effet, dans un post publié hier sur les réseaux sociaux de l’éditeur, Ubisoft Québec a confirmé avoir une dernière mise à jour à proposer à sa communauté, dont le déploiement est annoncé pour le 16 juin prochain. Le message, accompagné d’une courte vidéo de huit secondes, ne permet toutefois pas d’en savoir davantage sur ce que nous réserve Assassin’s Creed Shadows. Ce qui est sûr, en revanche, c’est qu’après un peu plus d’un an de suivi de la part du studio, les aventures de Naoe et Yasuke arrivent définitivement à leur conclusion.

Et cela ne manque pas de décevoir les fans du jeu, qui sont déjà nombreux à reprocher à Ubisoft de l’abandonner si rapidement après son lancement. « C’est vraiment dommage. Sur le plan du gameplay, cet opus était excellent. Il aurait dû bénéficier d’au moins autant de soutien que Valhalla », affirme par exemple un joueur d’Assassin’s Creed Shadows via un post liké par 240 personnes à l’heure où sont écrites ces lignes. « Avec quelques DLC scénaristiques supplémentaires, il aurait vraiment pu finir en beauté ».

« Dans l’ensemble, honnêtement, on a l’impression qu’Assassin’s Creed Shadows a été mis de côté et que l’un des univers ayant LE plus de potentiel en termes d’Assassins / Shinobi a tout simplement été gâché. Une vraie opportunité manquée », déplore un autre de son côté. Le côté rassurant des choses, cependant, c’est qu’Ubisoft pourrait réserver aux fans quelque chose de gros avec cette dernière mise à jour si l’on en croit le créateur de contenus JorRaptor. « Préparez-vous à quelque chose de taille », a-t-il en effet teasé dans l’un de ses tweets.

Rendez-vous la semaine prochaine

À quoi peut-on s’attendre exactement ? Difficile à dire. Mais il est vrai que le fait que les créateurs d’Assassin’s Creed Shadows aient teasé cette dernière mise à jour de cette manière tend à laisser penser qu’il s’agira d'un événement important pour le titre. Peut-être même de suffisamment important pour permettre aux joueurs d’avoir de quoi s’occuper jusqu’à la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced le mois prochain. En tout cas, on l’espère. Rendez-vous dès la semaine prochaine, le 16 juin plus précisément, pour en avoir la confirmation.

Sources : Ubisoft, JorRaptor