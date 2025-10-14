De nombreux leaks indiquaient qu'Assassin's Creed se préparait à faire une annonce attendue par des millions de joueurs, et un nouveau leak le confirme.

En parallèle du suivi post-lancement d'Assassin's Creed Shadows, qui a reçu le mois dernier son premier DLC majeur, avec un préquel sous forme de manga en cours de route, il restait encore un élément à ajouter au tableau de chasse de Naoe et Yasuke, alors que la vision du Japon féodal d'Ubisoft est disponible depuis le 20 mars sur PC, PS5 et Xbox Series. Une série de leaks suggéraient que la chose était imminente, et on a désormais de nouvelles précisions à ce sujet, via un leak tout récent.

Un important switch dévoilé à l'avance pour Assassin's Creed Shadows

Il y a quelques jours, le leak d'une page produit de la part d'Auchan évoquait qu'Assassin's Creed Shadows allait bientôt tâcher de porter son Japon féodal vers de nouveaux territoires encore inexplorés, en la personne d'un portage sur Nintendo Switch 2. Sauf que cette mention par mégarde de la chaîne de supermarchés française ne précisait pas la date de sortie, ni le prix de ce portage.

Peu de temps après, la version Nintendo Switch 2 d'Assassin's Creed Shadows revient à la charge par l'entremise d'un nouveau leak, cette fois de la part du généralement bien informé billbil-kun chez Dealabs. Celui-ci indique en tout cas dans un article fraîchement publié sur le site détenir de nouvelles informations exclusives à ce sujet, à savoir la date de sortie de ce portage sur la nouvelle console hybride de Nintendo, son prix, et sous quelle forme.

Assassin's Creed Shadows sortirait donc sur Nintendo Switch 2 en France le 5 décembre 2025, dans une version physique à un prix « aux alentours de 50 euros ». Toujours selon billbil-kun, des précommandes devraient avoir lieu avant cette date, et une annonce en ce sens aurait lieu d'ici le 7 novembre 2025. Naturellement, malgré la précision vraisemblable de ce leak, il convient d'attendre une annonce officielle pour en avoir le cœur net. Celle-ci ne devrait a priori pas trop tarder.

© Ubisoft Québec / Ubisoft.

Source : billbil-kun sur Dealabs