Il était particulièrement attendu au tournant et il n’a pas déçu autant que ses détracteurs l’auraient espéré. Avec Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft signe encore un jeu très immersif porté par un nouveau système de météo qui fait des merveilles. Résultat, ce dernier épisode a séduit quelques 5 millions de joueurs en quelques mois. Et ce chiffre pourrait rapidement grimper en flèche très prochainement.

Assassin's Creed Shadows s'annonce officiellement sur Nintendo Switch 2

La rumeur circulait depuis l’annonce de la Nintendo Switch 2. Plusieurs insiders réputés, notamment lorsqu’il s’agit d’Ubisoft, s’accordaient à dire que l’éditeur français entendait avoir une présence significative sur la dernière console de Nintendo. AC Mirage faisait partie des titres du catalogue mentionnés par les leakers, tout comme le plus énorme Assassin’s Creed Shadows. Une rumeur qui a rapidement pris de l'ampleur lorsque l’organisme de classification américain, puis le PEGI, ont expressément mentionné une version Nintendo Switch 2 de l’épisode au Japon. On l'attendait à un des Nintendo Direct, mais c'est dans la soirée du mercredi 23 octobre 2025 qu'Ubisoft a décidé de confirmer les rumeurs.

L'éditeur a en effet confirmé qu’Assassin’s Creed Shadows serait disponible sur Nintendo Switch 2 le 2 décembre 2025. Une version que l’on nous promet optimisée pour tous les modes de jeu afin d’offrir une expérience consistante à domicile ou en nomade. Un support tactile permettra par exemple de naviguer de façon plus fluide et intuitive dans les menus, les cartes et les repères. A son lancement sur Nintendo Switch 2, Assassin’s Creed Shadows comprendra tous les contenus des mises à jour disponibles depuis la sortie du jeu. En revanche, le DLC narratif « Traque sur Awaji » n’arrivera qu’en début d’année prochaine sur la console.

La version Nintendo Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows sera vendue au prix de 59,99€, au format physiqueavec une carte de jeu ou en digitale. A noter que si vous possédez déjà le jeu sur une autre plateforme, vous pourrez récupérer vos sauvegardes aisément grâce à la fonction cross-progression qui se fera via l’Ubisoft Connect.

Source : Ubisoft