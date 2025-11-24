S’il y a bien un jeu auquel l’adage « le calme après la tempête » semble s’appliquer, c’est Assassin’s Creed Shadows. En effet, en amont de sa sortie le 20 mars dernier, le titre d’Ubisoft aura été au cœur de nombreuses et vives polémiques, qui auront naturellement été très difficiles à traverser pour l’éditeur. Néanmoins, plusieurs mois après son arrivée, le jeu semble aujourd’hui avoir réussi à trouver son rythme de croisière, entre mises à jour gratuites et DLC. Et visiblement, cela paye, puisque Assassin’s Creed Shadows a finalement dépassé toutes les attentes d’Ubisoft.

Assassin’s Creed Shadows dépasse les attentes d’Ubisoft

Au détour de son dernier bilan financier, qui a été dévoilé avec un peu de retard, l’éditeur français a en effet assuré être pleinement satisfait des performances réalisées par le titre, même si aucun chiffre de ventes officiel n’a été révélé pour l’occasion. « Assassin’s Creed Shadows a bénéficié du lancement du mode Nouvelle Partie+, très attendu par la communauté, qui a introduit une grande difficulté et de nouveaux défis pour les joueurs » peut-on notamment lire dans le rapport publié ce vendredi 21 novembre.

« L’extension ‘Traque sur Awaji’, sortie le 16 septembre, a contribué à raviver l’intérêt des joueurs. Elle a été saluée comme un ajout solide au jeu de base, offrant de nouveaux combats de boss uniques dans une atmosphère sombre et magnifique », ajoute alors Ubisoft. Avant de rappeler qu’Assassin’s Creed Shadows pourra d’ailleurs toucher une audience encore plus grande dès le 2 décembre prochain, date à laquelle il sera officiellement disponible sur Nintendo Switch 2.

© Ubisoft Québec / Ubisoft

Voilà qui se veut extrêmement rassurant, donc. Surtout à une époque où les dernières sorties d’Ubisoft ont généralement tendance à sous-performer, comme ont pu le prouver des titres comme Star Wars Outlaws et Avatar: Frontiers of Pandora. D’ailleurs, au-delà même d’Assassin’s Creed Shadows, c’est toute la franchise qui semble bien se porter, l’éditeur ayant précisé dans son rapport qu’une hausse de fréquentation de 35% a été notée par rapport aux dernières années. Comme pour Hogwarts Legacy, on est donc sur un boycott… très efficace, vous en conviendrez.

Source : Ubisoft