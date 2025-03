Assassin's Creed Shadows est enfin disponible après de longs mois d’attente. Et visiblement, le report en valait la peine pour Ubisoft, puisque le succès est déjà au rendez-vous.

Assassin's Creed Shadows est désormais disponible. D’ailleurs, nous avons déjà pu vous proposer notre test sur Gameblog. Entre les contenus gratuits et les mises à jour régulières, Ubisoft semble tout faire pour que tout soit parfait. Et visiblement, ça paye, au vu du succès énorme du jeu et cela malgré les polémiques.

Assassin's Creed Shadows est un énorme succès

C’est ce qu’on appelle un départ en fanfare. Assassin’s Creed Shadows, le tout nouvel épisode de la célèbre saga d’Ubisoft, vient tout juste de sortir… et il a déjà franchi la barre symbolique du million de joueurs en une seule journée. Un joli score qui montre que l’attente autour du titre était bien réelle.

L’information a été partagée par le compte officiel de la licence. Et elle tombe à pic : avant même la fin de journée, Shadows comptait déjà plus d’un million de joueurs à travers le monde. Une performance solide, qui confirme l’intérêt du public pour ce nouvel épisode, placé sous le signe du Japon féodal.

Un excellent démarrage sur Steam

Autre fait marquant : le jeu Assassin's Creed Shadows réalise également un très bon lancement sur Steam. Il a rapidement atteint un pic de plus de 41 000 joueurs simultanés, ce qui en fait déjà l’un des meilleurs lancements de la série sur la plateforme. Il dépasse largement Valhalla et talonne même Origins. Seul Odyssey conserve encore la première place.

Il faut dire que c’est la première fois qu’un Assassin’s Creed sort sur Steam dès le premier jour, ce qui a sans doute joué en sa faveur. Ubisoft semble avoir fait le bon choix. Du côté des retours, le jeu s’en sort plutôt bien. Sur Steam, les premières évaluations sont majoritairement positives. Cela laisse penser que les nombreux reports ont permis aux développeurs d’apporter les ajustements nécessaires. Un bon signe pour la suite.

L’univers du jeu Assassin's Creed Shadows a été particulièrement travaillé. Ville fortifiée, port animé, sanctuaire paisible ou champ de bataille ravagé, chaque zone a sa propre ambiance. Le tout est rythmé par un cycle des saisons et des environnements interactifs, qui renforcent l’immersion.

Source : Ubisoft