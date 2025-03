À quelques jours seulement de sa sortie, Assassin's Creed Shadows et Ubisoft annoncent deux belles surprises pour rendre le jeu accessible au plus grand monde possible.

Le lancement d'Assassin's Creed Shadows est imminent après moult reports : le 20 mars sur PC (via Ubisoft Connect et Steam), PS5 et Xbox Series. Juste avant le jour-J, le géant français indique qu'il ne s'agira pas des seules plateformes sur lesquelles nous pourront accompagner Naoe et Yasuke au Japon féodal, afin de toucher le maximum de joueurs, quasiment tous supports confondus.

Assassin's Creed Shadows bientôt sur le pont et le maximum de plateformes

Après un long parcours malheureusement semé d'embûches et de son lot de polémiques, Assassin's Creed Shadows s'apprête enfin à se laisser approcher par les joueurs du monde entier. Sa sortie est doublement importante pour Ubisoft : il s'agit non seulement du grand retour de sa franchise phare, mais sur lequel repose potentiellement le sort d'un géant français actuellement en grande difficulté. Si l'on en croit les chiffres de précommande présumés et notamment le top des ventes sur Steam, le titre devrait connaître un lancement plutôt solide. Ubisoft veut toutefois mettre toutes les chances de son côté, grâce à une double annonce de dernière minute.

Comme annoncé il y a quelques jours, Assassin's Creed Shadows est notamment officiellement Vérifié sur le Steam Deck. Il devrait donc tourner sur le populaire hybride PC/console portable de Valve dans de solides conditions, et donc par extension faire de même sur d'autres appareils similaires comme l'ASUS ROG Ally X et consorts. Mais les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là.

Une alliance renforcée avec Xbox dans les nuages

Fort du lien étroit entre Xbox et Ubisoft suite aux acords pour valider le rachat d'Activision Blizzard auprès de la CMA britannique, rappelons que le géant français sécurisait également les droits pour la partie Cloud Gaming des nouvelles productions de la branche gaming de Microsoft. Ainsi, Assassin's Creed Shadows fera également partie « bientôt » du service « Streamez vos jeux Xbox », accessible via le palier Ultimate du Xbox Game Pass. Pour rappel, ce service a été mis en place en novembre dernier.

Le prochain titre d'Ubisoft rejoindra donc prochainement une cinquantaine de jeux déjà disponibles et pourra ainsi tourner sur tous les appareils compatibles Xbox Play Anywhere, qui comportent notamment smartphones, tablettes et téléviseurs. Pour l'heure, nous n'avons cependant pas de date plus précise quant à la disponibilité du jeu via ce service. Tous ces efforts permettront-t-ils à Assassin's Creed Shadows de connaître un lancement réussi ? Réponse dans les prochains jours.

Sources : Ubisoft sur YouTube ; Xbox sur X.com