Assassin’s Creed Shadows est ultra attendu, et il faut dire qu’il a réussi à capter toute l’attention ces derniers jours. Entre ses sublimes éditions collector et ses fonctionnalités de gameplay dévoilées, l’aventure s’annonce déjà assez épique. Et justement, aujourd’hui, le jeu s’offre une autre bonne nouvelle.

Assassin’s Creed Shadows a une bonne nouvelle pour vous

Bonne nouvelle pour les joueurs nomades ! Ubisoft vient de confirmer que Assassin’s Creed Shadows sera jouable sur Steam Deck dès son lancement. Une annonce qui tombe à pic, tant la question revenait souvent depuis l’annonce du jeu.

Depuis plusieurs semaines, de nombreux fans s’interrogeaient : Assassin’s Creed Shadows sera-t-il compatible avec le Steam Deck ? Ubisoft a enfin répondu. Le message est clair : oui, le jeu sera bien disponible sur la console portable de Valve dès le premier jour. Un détail reste encore à préciser : le niveau de classification officielle de compatibilité (comme « Vérifié » ou « Jouable ») n’a pas encore été communiqué. Ubisoft attend encore l’évaluation finale de Valve.

Un vrai plus pour les joueurs sur Steam Deck

Cette compatibilité avec le Steam Deck est une excellente nouvelle. Elle permet aux joueurs de profiter du nouveau Assassin’s Creed Shadows où ils veulent, sans être limités à un PC de bureau ou une console de salon. C’est aussi un signal fort : Ubisoft sait que le jeu en mobilité prend de plus en plus d’importance. Et pour un titre aussi ambitieux que AC Shadows, pouvoir y jouer confortablement en mode portable est un argument de poids. Imaginez un peu pouvoir jouer à ce nouvel épisode pendant vos vacances loin de chez vous ? Pas mal non ?

Rendez-vous le 20 mars 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S pour découvrir cette aventure au Japon inédite. En attendant, vous pouvez toujours lire et relire notre preview sur le sujet. Même si l’éditeur reste encore discret sur certains détails du jeu, cette annonce vient déjà rassurer une bonne partie de la communauté. L’univers du prochain Assassin’s Creed intrigue, et les attentes sont élevées.

