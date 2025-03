Le lancement d’Assassin’s Creed Shadows se rapprochant à grands pas, Ubisoft a fait un petit point technique sur son prochain gros jeu et il y a une bonne et mauvaise nouvelle pour les joueurs PC.

Dans quelques semaines, c’est le grand jour. Après plusieurs reports, des années pour un pan de la communauté à fantasmer un jeu au Japon, Assassin’s Creed Shadows sera disponible le 20 mars 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. Du moins pour le commun des mortels, puisque le jeu est déjà dans la nature et dans les mains de certains joueurs. Les leaks d’une version non finalisée pullulent donc sur la Toile, mais pour le verdict final, le rendez-vous est donné au 18 mars à 18h. D’ici là, Ubisoft poursuit l’air de rien sa communication autour d’Assassin’s Creed Shadows et a même enfin répondu à une question que beaucoup de joueurs PC se posaient.

Assassin's Creed Shadows compatible sur Steam Deck ?

Depuis quelques années maintenant, les consoles portables PC ont la côte. Lenovo, Asus, les grands noms s’y mettent petit à petit, mais c’est bien le Steam Deck qui a toutes les faveurs des joueurs. S’il reste la meilleure option sur le marché, ses limitations techniques commencent doucement à se faire ressentir, surtout avec certains AAA récents qui en ont davantage sur le capot que ce que la console portable peut endurer. Ce sera visiblement le cas d’Assassin’s Creed Shadows, qui ne pourra pas être compatible avec le Steam Deck « à son lancement ». Ubisoft invoque une machine en deçà des specs minimales demandées pour le jeu. C’est une petite déception pour celles et ceux qui espéraient emporter Naoe et Yasuke partout avec eux, mais tout espoir n’est pas perdu, l’éditeur pouvant tout aussi bien se pencher sur le sujet une fois AC Shadows officiellement dans la nature.

En revanche, le jeu devrait bien être jouable en version nomade avec d’autres consoles portables qui en ont un peu plus dans le ventre comme la MSI Claw 8 AI+ ou encore la ROG Ally X. On a quand même une bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs Steam. Contrairement à beaucoup de jeux de l’éditeur, vous n’aurez pas besoin d’installer et de vous connecter à l’Ubisoft Connect pour profiter d’Assassin’s Creed Shadows. Il sera cependant toujours nécessaire de lier vos deux comptes, mais non, cela ne signifie pas que vous devrez constamment être connecté en ligne, loin de là.

Source : Ubisoft