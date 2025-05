Ubisoft commence à lever le voile sur l’avenir d’Assassin’s Creed Shadows, et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’éditeur a prévu de quoi occuper les joueurs sur le long terme. Quêtes gratuites, mises à jour de gameplay, nouvelles fonctionnalités et même une extension gratuite sont au programme.

Du contenu dès le mois de mai pour Assassin’s Creed Shadows

C'est via une nouvelle vidéo que l'on a pu apprendre la nouvelle. Les joueurs du jeu Assassin’s Creed Shadows pourront découvrir une quête inédite : Les écrits de Luís Fróis. Inspirée d’un véritable personnage historique, ce jésuite portugais du XVIe siècle fut l’un des premiers Européens à décrire le Japon de l’époque. Une plongée dans un récit plus intime, qui apporte un peu plus de contexte à l’univers du jeu.

En parallèle, Ubisoft prévoit une mise à jour du codex, quelques ajustements de confort et une refonte du mode photo. Ce dernier proposera de nouveaux filtres, des poses variées, des expressions faciales, et même une option pour désactiver la musique d’ambiance. De quoi capturer ses meilleures scènes avec style sur Assassin’s Creed Shadows.

Un parkour plus nerveux et vertical

Fin mai, une mise à jour centrée sur les déplacements viendra enrichir l’expérience de Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft annonce des sauts en hauteur améliorés, des éjections latérales et verticales, et la possibilité de s’agripper à des auvents ou des rebords bas, même sans élan. Un retour bienvenu à un parkour plus fluide, proche de celui des anciens épisodes.

Le mois de juin apportera aussi son lot de nouveautés. Une nouvelle quête permettra de recruter un allié supplémentaire dans votre Ligue. De nouveaux paramètres de difficulté feront aussi leur apparition, certains pensés pour les joueurs en quête de défis plus relevés sur Assassin’s Creed Shadows.

Ubisoft ajoutera également des options d’immersion. Parmi elles : un système d’alerte en monde ouvert, le choix d’afficher ou non le couvre-chef pendant les cinématiques, et des réglages pour affiner l’interface. Des petites touches qui montrent l’attention portée à l’expérience de jeu.

L’été s’annonce riche

À partir de juillet, d’autres ajouts viendront étoffer le contenu de Assassin’s Creed Shadows. Le très attendu mode New Game Plus fera son entrée. Il permettra de relancer une partie en conservant sa progression, tout en repoussant la limite de niveau au-delà du cap 60. Ubisoft prévoit aussi des mises à jour basées sur les retours des joueurs, de nouveaux éléments narratifs, des collaborations spéciales, du contenu lié à l’Animus, ainsi que des récompenses inédites.

Le point d’orgue de cette première année sera Claws of Awaji, une extension qui poursuivra l’histoire de Naoe et Yasuke après l’épilogue du jeu principal. Elle sera gratuite pour les joueurs ayant précommandé Assassin’s Creed Shadows.

En plus d’une nouvelle région à explorer, ce contenu apportera des quêtes secondaires, de nouveaux ennemis, une arme inédite pour Naoe, le bō, un bâton de combat, ainsi que des compétences supplémentaires. De quoi relancer l’intérêt du jeu plusieurs mois après sa sortie.

Source : Ubisoft