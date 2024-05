Assassin's Creed Shadows a en effet fait les frais des mêmes critiques qu'envers Star Wars Outlaws. Celles-ci ciblait particulièrement le lancement des deux gros jeux très attendus d'Ubisoft s'agissant notamment d'une connexion Internet obligatoire. Au moins pour son titre au Japon, le géant français est revenu sur sa décision.

Assassin's Creed Shadows se défait d'une de ses parts sombres

Portant deux ans durant le nom de code Red, le prochain opus Assassin's Creed se déroulant au Japon a enfin reçu son nom officiel et une date de sortie fixée au 15 novembre hier. Ceci s'est fait via un trailer cinématique qui a provoqué un certain engouement auprès des joueuses et joueurs. Mais le soufflet est quelque peu retombé en découvrant de nouveaux détails. Parmi ceux-ci, une tarification particulièrement salée pour ses différentes éditions et une connexion obligatoire à Internet à tout instant. Ceci concerne autant la validation de la copie du jeu que même sa progression. Un prérequis qui pose question s'agissant d'un jeu solo.

Ubisoft a ainsi répondu à la polémique sur ce point précis via un communiqué sur le compte X.com officiel de la franchise Assassin's Creed, cité ci-dessous. Ainsi, il ne sera finalement pas obligatoire de rester connecté à Internet à tout instant pour profiter de ce voyage au Japon féodal. Cela sera toutefois nécessaire pour installer le jeu et pour le téléchargement des mises à jour.

Retour dans les ombres en attendant d'en savoir plus

Ubisoft conclut son message sur une note positive, en se disant « super excité de faire venir la franchise au Japon féodal le 15 novembre », et se dit impatient de nous en montrer plus d'ici là. Parmi les éléments à découvrir, nous avons notamment le gameplay et la forme que prendra le monde ouvert dans Assassin's Creed Shadows. Gageons qu'il s'agira d'un des gros morceaux de la conférence Ubisoft Forward à venir le 10 juin.

Il sera quoi qu'il en soit possible d'accompagner Yasuke et Naoe dans leurs aventures en mode hors-ligne, pour celles et ceux qui le souhaitent. Il ne faut toutefois malheureusement pas s'attendre à une baisse de prix, notamment pour les grosses éditions du jeu comprenant le Season Pass. De quoi continuer à semer l'instabilité au Japon féodal ? Verdict le 15 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series.