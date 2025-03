La sortie d'Assassin's Creed Shadows est maintenant imminente. Après un vrai parcours du combattant, la nouvelle entrée de la franchise d'Ubisoft s'apprête à nous transporter au Japon pour une aventure inédite. Les fans de la licence vous certainement se jeter sur ce nouvel opus, mais pas seulement. Votre collection va avoir de quoi se remplir avec cette annonce qui promet des pièces absolument sublimes.

Des cadeaux affutés pour Assassin's Creed Shadows

Ubisoft mise beaucoup sur ce nouvel opus de ce qui est une de ses plus grandes licences. L'éditeur enchaîne donc les présentations de gameplay et de fonctionnalités pour montrer en quoi Assassin's Creed Shadows vaut le détour. Mais ce n'est pas tout ce que le jeu a en réserve. Les fans déjà conquis et les futurs fans vont craquer après la nouvelle annonce du fabricant Raven Forge.

Ubisoft s'est en effet associé avec les forgerons de Raven Forge pour plusieurs pièces d'exception ! Sorte d'armurier geek et médiéval, le fabricant vient de lancer une gamme de reproduction d'épées tirées de grandes licences vidéoludiques : The Witcher... et Assassin's Creed ! Shadows a été choisi pour faire partie des premiers modèles proposés.

Ainsi, Raven Forge vient d'annoncer la fabrication de réplique des lames respectives de Yasuke et Naoe, les héros d'Assassin's Creed Shadows. La première est un wakizashi. Il s'agit d'un sabre japonais courbe un peu plus court qu'un katana. Il est proposé au prix de 242,95 €. Ensuite, la seconde est un tantō, soit un des plus petits modèles de sabres du Japon. Comptez un peu moins pour celui-ci, puisqu'il est proposé à 170,95 €. Les précommandes sont ouvertes et la livraison est prévue pour le mois d'août 2025.

© Raven Forge.

Assassin's Creed Shadows risque bien de faire des émules avec ces pièces de collection avant sa sortie ! Notez en plus que si le jeu vous fait déjà de l'œil, ce ne sont pas les seuls produits dérivés prévus. Il y avait évidemment l'édition collector du jeu. Vous vous en doutez, elle est vite tombée en rupture de stock à son lancement. Toutefois, il reste encore des figurines Pure Arts d'envergure pour les amateurs du genre.