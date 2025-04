Alors que beaucoup espéraient le voir se rater, Assassin’s Creed Shadows a au contraire cartonné. C’est l’un des plus gros succès de la licence et le second jeu le plus vendu de ce début d’année juste derrière Monster Hunter Wilds. Une bien belle réussite pour un jeu qui satisfait des millions de joueurs actuellement, mais Ubisoft ne se repose pas sur ses lauriers pour autant et reste aux petits soins. Le jeu est surveillé et mis à jour lorsque nécessaire. D’ailleurs, l’une de ses versions vient de recevoir une petite update très attendue. Ça ne touchera qu’une poignée de joueurs, mais ces derniers l’attendaient de pied ferme.

Assassin's Creed Shadows reçoit enfin cette fonctionnalité demandée par des milliers de joueurs

Assassin’s Creed Shadows est actuellement disponible sur presque tous les supports : PS5, Xbox Series et PC via Steam et l’Epic Games Store. C’est justement de cette version qu’il est question aujourd’hui puisqu’elle vient d’avoir une petite mise à jour qui va faire toute la différence pour un bon nombre de joueurs. Pas moins de 54 succès viennent en effet d’être ajoutés à Assassin’s Creed Shadows sur l’Epic Games Store. Les complotistes attendaient ça de pied ferme puisque jusqu’ici, ils n’avaient rien à se mettre sous la dent, c’est désormais corrigé.

Viser le 100% sur Assassin’s Creed Shadows peut être une entreprise de longue haleine, mais le jeu pousse à l’exploration, la contemplation et la découverte. En détente, il est extrêmement agréable de voyager à travers ce Japon féodal, fidèlement représenté et surtout absolument sublime.

Si vous avez déjà fait le tour de tout ce que le jeu propose, sachez qu’un DLC Traque sur Awaji, sera disponible dans le courant de l’année. Il propose aux joueurs de découvrir une toute nouvelle région à explorer librement, de nouvelles missions et tout un tas de secrets. Ubisoft promet a minima une série de quête qui vous tiendra en haleine pas moins de 10 h, avec une liberté totale comme dans le jeu de base. Pas de date de sortie précise pour le moment, mais on aura assurément des nouvelles prochainement.