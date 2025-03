Après avoir étalé toute l'étendue de ses capacités sur PC, Assassin's Creed Shadows s'intéresse ensuite aux consoles avec, comme on pouvait s'en douter, une attention particulière à la PS5 Pro. Grâce à son hardware plus robuste et au PSSR, sa technologie d'upscaling exclusive, le prochain titre d'Ubisoft entend briller sur la dernière machine de Sony, comme le démontre un article officiel du PlayStation.Blog, et via la vidéo de gameplay ci-dessous.

Assassin's Creed Shadows darde ses rayons sur la PS5 Pro

Après plusieurs reports, Ubisoft souhaitait visiblement mettre toutes les chances de son côté pour que le lancement d'Assassin's Creed Shadows soit avec le moins de fausses notes possibles. S'il faudra attendre le 20 mars sur PC, PS5 et Xbox Series pour en avoir le cœur net, le PlayStation.Blog nous partage en attendant un aperçu du jeu sur PS5 Pro. Le titre entend en exploiter les capacités plus robustes pour s'afficher sous son meilleur jour sur consoles.

Cela passera notamment par différents modes d'affichage ciblant tous une résolution en 4K via upscaling, avec quelques traces de raytracing, même en l'occurrence sur PS5. C'est cependant sur PS5 Pro qu'Assassin's Creed Shadows profitera exclusivement de la fonctionnalité baptisée « Extended Ray Tracing », que l'on peut également retrouver dans les plus hautes configurations PC préconisées par Ubisoft. Ce mode affichera en supplément une illumination globale pour un éclairage plus réaliste. Il se découpera en deux catégories sur PS5 Pro : Fidélité, visant les 30 FPS constants ; et Équilibré, ciblant quant à lui les 40 FPS constants.

Nous pouvons voir tout cela en action dans une vidéo de gameplay de 20 minutes d'Assassin's Creed Shadows, visionnable ci-dessous. Gare cependant à de potentiels SPOILERS, puisqu'elle s'intéresse à une mission relative au Palais Nijo. D'un côté, nous y voyons la shinobi Naoe s'infiltrer dans l'édifice en plein hiver. De l'autre, le samurai Yasuke s'y fend brutalement un chemin durant une saison plus chaude. Reste maintenant à voir si les reports du titre auront véritablement été au service de son optimisation sur l'ensemble des plateformes. Rendez-vous pour cela à partir du 20 mars à venir lorsqu'Assassin's Creed Shadows sortira sur PS5 ainsi que sur PC (via Steam et Ubisoft Connect) et Xbox Series.

Source : PlayStation.Blog